Жюри Премии "КонТЭКст" приступило к работе

Оргкомитет Национальной межотраслевой премии «КонТЭКст» завершил принимать заявки от компаний ТЭК и промышленности на участие в конкурсе текущего года. Жюри приступило к работе над анализом и оценкой присланных проектов. В этом году премия получила беспрецедентное количество проектов – их больше 150. Наибольшее количество работ подано в номинациях «Социальные проекты» и «Digital проекты».

Премия проводится Центром развития коммуникаций ТЭК и Комитетом по коммуникациям в ТЭК Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО), при поддержке ведущих профессиональных Ассоциаций, государственных ведомств, ВУЗов, некоммерческих организаций.

В работе жюри принимают участие ведущие эксперты коммуникационной отрасли страны, представители коммуникационного блока крупнейших компаний России, лучшие журналисты и редакторы СМИ, лучшие эксперты энергетики и промышленности. С полным составом жюри премии можно ознакомиться на сайте премии https://konkurs-tek.ru/#juri

Основные критерии оценки коммуникационных проектов были выработаны членами жюри и Оргкомитета в процессе совместных заседаний, исходя из опыта работы прошлых лет. Основными из них стали стратегичность, эффективность и результативность реализованных проектов, большое значение уделяется оценке технологии реализации, использованию PR-инструментов, креативности и значению проекта для отрасли и страны.

Такой подход в полной мере отвечает реализации главной цели премии «КонТЭКст» – содействию стратегическому развитию коммуникаций в промышленных и энергетических отраслях и успешной реализации экономической стратегии России.

По итогам оценки будет сформирован шорт-лист премии. Компании, вошедшие в него, представят свои проекты на форуме «КонТЭКст решает все» в рамках Дня открытых презентаций 19 мая 2021 года.

Премию «КонТЭКст» традиционно поддерживают официальные партнеры конкурса:

Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО);

Союз журналистов России;

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР);

Ассоциация компаний в области развития общественных связей (АКОС);

Международная рекламная ассоциация (IAA)

Гильдия маркетологов России;

Национальная Премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»;

Факультет журналистики МГУ им. Ломоносова;

МГИМО (У) МИД РФ;

РГУ нефти и газа им. Губкина;

НИУ МЭИ;

РУДН;

Проект «Надежный партнер»;

Союз нефтегазопромышленников России;

Центр социального проектирования «Платформа»;

РСПП РФ;

ТПП РФ;

МТПП;

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»



Официальный аналитический партнер конкурса: компания «Медиалогия»

Генеральный информационный партнер: МИА «Россия сегодня»

Официальный информационный партнер: АЭИ «ПРАЙМ»

Стратегический информационный партнер: «Комсомольская правда»

Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии развития»

Отраслевой интернет-партнер: Energyland.info

Официальный Телеграм-партнер: EnergyToday

Премии «КонТЭКст» оказывают информационную поддержку более 20 отраслевых СМИ.

Медиа-группа «Вся Россия», Телеканал «PRо Бизнес», информационные порталы - EnergyLand.info, RusCable.ru, Neftianka.ru, Агентство нефтегазовой информации, Teknoblog.ru, Peretok.ru, Public.ru, Радио «Медиаметрикс», телеграм-канал EnergyToday, журналы «ТЭК. Стратегии развития», «Региональная энергетика и энергосбережение», «Электроэнергия. Передача, распределение», «Энергобезопасность и энергосбережение», «Энергия модернизации», «ЭнергоInfo», «ЭнергоЭксперт», «Энергетик», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба», PR-news, PR-info, GR-news, «Энергетика и промышленность России», «Стандарт качества», «Экологический вестник», Горнопромышленные Ведомости, Горнопромышленный портал России и другие.

Подробную информацию о «КонТЭКсте» можно узнать на новом сайте премии: https://konkurs-tek.ru/

Вступайте в группу Конкурс «КонТЭКст» в Facebook : https://www.facebook.com/groups/konkurstek/?fref=ts

Оргкомитет Конкурса: info@esipova.ru