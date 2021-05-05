Банк экономической интеграции Центральной Америки (Central American Bank for Economic Integration, CABEI) выделил $ 40,1 млн на реализацию проекта по расширению передающей электрической сети Никарагуа.

В рамках проекта планируется в первую очередь провести модернизацию и расширение электрической сети в муниципалитете Блуфилдс* и примыкающих к нему районах южного побережья Карибского моря, включая прокладку 68 км новых ЛЭП, строительство новой ПС Блуфилдс и расширение существующей ПС Ла Эсперанза**. Помимо этого, в столице страны Манагуа будет проведена модернизация национального диспетчерского центра (National Load Dispatch Centre) с целью повышения качества и надежности электроснабжения, снижения потерь в сетях, а также поддержки развития возобновляемой энергетики. Проект расширения передающей сети является частью национальной стратегии по электрификации сельских районов страны, уровень электрификации которых, по данным международной организации Sustainable Energy for All (SEforALL), в 2018 г. составил 71%. Реализация проекта обеспечит доступ к электроэнергии для 56 тыс. человек, а также обеспечит удовлетворение растущего спроса на электроэнергию в перспективе. Так, по заявлению CABEI, в результате реализации проекта станет возможным довести производство электроэнергии в стране до 71 766 МВт*ч в год.

Реализация проекта расширения передающей сети поручена государственной энергетической компании Enatrel, в управлении которой находится порядка 3 тыс. км ЛЭП и 100 ПС.

Информационно-аналитические ресурсы Smart Energy

* Bluefields.

**La Esperanza