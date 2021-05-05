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Провода с тонкостенной изоляцией компании Champlain Cable одобрены Управлением пассажирского транспорта г. Нью-Йорк

Провода с тонкостенной изоляцией компании Champlain Cable одобрены Управлением пассажирского транспорта г. Нью-Йорк

5 мая 2021, 09:00
Рубрика: Инновации
Метки: Champlain Cable
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Корпорация Champlain Cable Corporation получила разрешение Управления пассажирского транспорта г. Нью-Йорк (New York City Transit - NYCT) на использование своих проводов для рельсового транспорта. Провода типа TX-TW с тонкостенной изоляцией из радиационно-сшитого материала, предназначенные для подвижного состава, разработаны на основе глубоких знаний в области материаловедения и современной производственной технологии.

Как заявил г-н Брус Синнотт (Bruce Sinnott), вице-президент по управлению бизнесом, корпорация Champlain Cable смогла расширить своё присутствие на рынке железнодорожного транспорта благодаря линейке продуктов EXAR-Rail. Кабельные продукты с тонкостенной изоляцией обычно используются на подвижном составе, где вес и занимаемое пространство имеют первостепенное значение. Эти провода могут быть на 1/3 меньшего размера, чем стандартные провода для рельсового транспорта, что позволяет прокладывать больше цепей в ограниченном пространстве. Такие конструкции с тонкостенной изоляцией возможны благодаря разработке специальной рецептуры полимерных компаундов и технологии радиационного сшивания.

Корпорация Champlain Cable Corporationведущий производитель проводов и кабелей с радиационно-сшитой изоляцией для рынков железнодорожного, автомобильного транспорта, коммерческих транспортных средств, военных судов, оборудования, соответствующего требованиям стандартов UL / CSA и систем передачи данных. Продукция корпорации обеспечивает экономически эффективные решения, способствующие устранению проблем, связанных с производством и эксплуатацией кабельных изделий. Главный офис корпорации находится в г. Колчестер, штат Вермонт, США, ещё два производственных предприятия расположены в г. Эль-Пасо, штат Техас, США.

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Источник: RusCable.Ru

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