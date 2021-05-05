Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин посетил Севастополь с рабочей поездкой.

Вместе с губернатором Михаилом Развожаевым, Министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и заместителем Министра экономического развития Сергеем Назаровым вице-премьер осмотрел строительные площадки крупных инфраструктурных проектов региона – восьмого этапа трассы «Таврида», медицинского кластера в районе Камышового шоссе, музейного и театрально-образовательного комплексов на мысе Хрустальном.

«Работы идут по всем объектам, где-то есть отставания от графика, но на это существуют объективные причины. В целом то, что я увидел сегодня, меня удовлетворяет. В этом году работы по строительству идут намного лучше, чем в прошлом», – рассказал по итогам поездки Марат Хуснуллин.

Как отметил вице-премьер, на совещаниях в правительстве Севастополя было также принято важное решение относительно строительства КОС «Южные». Конструкция канализационно-очистных сооружений «Южные» будет спроектирована таким образом, чтобы очищать 10 тыс. куб. м воды и повторно использовать её как техническую.

«Это совершенно новое проектное решение. В ближайшие месяцы к этому объекту приступят», – отметил Марат Хуснуллин.

Также на рабочих совещаниях под председательством вице-премьера обсудили вопросы реализации федеральной целевой программы, жилищного строительства, новой транспортной модели и притока инвестиций в Севастополь.