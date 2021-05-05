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Марат Хуснуллин проверил ход строительства крупных инфраструктурных объектов Севастополя

Марат Хуснуллин проверил ход строительства крупных инфраструктурных объектов Севастополя

5 мая 2021, 14:30
Рубрика: Встречи
Метки: КРЫМ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: government.ru

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Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин посетил Севастополь с рабочей поездкой.

Вместе с губернатором Михаилом Развожаевым, Министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и заместителем Министра экономического развития Сергеем Назаровым вице-премьер осмотрел строительные площадки крупных инфраструктурных проектов региона – восьмого этапа трассы «Таврида», медицинского кластера в районе Камышового шоссе, музейного и театрально-образовательного комплексов на мысе Хрустальном.

«Работы идут по всем объектам, где-то есть отставания от графика, но на это существуют объективные причины. В целом то, что я увидел сегодня, меня удовлетворяет. В этом году работы по строительству идут намного лучше, чем в прошлом», – рассказал по итогам поездки Марат Хуснуллин.

Как отметил вице-премьер, на совещаниях в правительстве Севастополя было также принято важное решение относительно строительства КОС «Южные». Конструкция канализационно-очистных сооружений «Южные» будет спроектирована таким образом, чтобы очищать 10 тыс. куб. м воды и повторно использовать её как техническую.

«Это совершенно новое проектное решение. В ближайшие месяцы к этому объекту приступят», – отметил Марат Хуснуллин.

Также на рабочих совещаниях под председательством вице-премьера обсудили вопросы реализации федеральной целевой программы, жилищного строительства, новой транспортной модели и притока инвестиций в Севастополь.

«Сегодня предметно обсудили много важных вопросов. Один из них – это очистные сооружения “Южные”. На сегодняшний день с учётом всех дополнительных задач полностью завершено согласование с экспертизой. Много серьёзных технических решений было проработано: рециклинг, увеличение мощности, отмена строительства КОС в Балаклаве и замена на коллектор. “Главгосэкспертиза” согласовала техническое задание на перепроектирование. Подрядчик уже приступил к работе. В этом году по КОС у нас серьёзное освоение средств – порядка 700 млн, работа идёт», – сообщил Михаил Развожаев.

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Источник: government.ru

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