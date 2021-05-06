Компания «Космос Отель Омск» получила положительное заключение проектной документации на строительство гостиничного комплекса Cosmos Omsk на набережной Тухаческого. Сведения включили в Единый госреестр заключений экспертизы проектной документации и объектов капитального строительства. Экспертизу провело ООО «Сибрегионэксперт», а проект выполнила компания «Мост», сообщается в реестре.

Отметим, что строительные работы начались задолго до выдачи экспертизы. В январе на набережной развернули стройплощадку, завезли щебень, установили строительный вагончик. Сейчас территория обнесена забором, на месте будущего отеля уже сделан котлован. До этого возведение отеля одобрила историко-культурная экспертиза. Мэрия разрешила вырубить 24 дерева, которая значатся как аварийные. Однако затем решение об их сносе прокуратура признала незаконным, а мэру Омска вынесено представление.

По проекту на восьми этажах будут располагаться 202 номера, в том числе категории De Lux, а также ресторан, лобби-бар, конференц-зал и фитнес-центр. Внешний вид здания должен соответствовать тематике речного пароходства. Застройщик - ООО «Космос Отель Омск» входит в холдинг АФК «Система» российского миллиардера Владимира Евтушенкова. В возведение гостиницы в Омске намерены вложить около 750 миллионов рублей. Cosmos Omsk хотят успеть построить к юношескому чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Фото:эскиз проекта