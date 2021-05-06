В 3 квартале 2021 года пройдет конкурсный отбор кластерных проектов. Объём выделенных средств на поддержку в 2021-2023 гг. составляет 1,6 млрд руб. с перспективой увеличения финансирования в случае наличия проектов.

Минпромторг России организует вторую практическую сессию для разъяснения изменений законодательства в сфере кластерной политики, а также обмена опытом развития промышленной кооперации между предприятиями разных регионов. Мероприятие запланировано на 24-25 июня в г. Саранске (Республика Мордовия). Приглашаем принять участие в практической сессии представителей органов исполнительной власти, ответственных за реализацию региональной промышленной политики, руководителей специализированных организаций и предприятий в составе действующих и создаваемых промышленных кластеров, корпораций развития, центров кластерного развития.

Для участия в мероприятии в срок до 18 июня 2021 года необходимо заполнить регистрационную форму по следующей ссылке: https://forms.gle/E5qkQvzUGzqySz3v5.

Также в срок до 11 июня 2021 года участникам промышленных кластеров, планирующим презентовать кластерные проекты на мероприятии в Республике Мордовия, необходимо подготовить и направить документацию по проекту (см. перечень ниже) по адресам электронной почты:

danilovlv@minprom.gov.ru - Данилов Леонид Валентинович, начальник отдела проектов территориального развития Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России, телефон: +7 926-238-61-48.

ekashinova@akitrf.ru - Кашинова Елена Андреевна, руководитель направления реализации кластерной политики Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, телефон: +7 915-163-84-39.

Формы документов для скачивания размещены по следующим ссылкам:

Контактное лицо по организационным вопросам участия в практической сессии: Солонина Марина Геннадьевна, начальник отдела формирования кластеров АУ "Технопарк-Мордовия", телефон: +7 (903) 325-00-68, m.solonina@tpm13.ru