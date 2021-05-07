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SP Energy Networks переходит к использованию дронов для мониторинга электросетевой инфраструктуры

SP Energy Networks переходит к использованию дронов для мониторинга электросетевой инфраструктуры

7 мая 2021, 09:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ШОТЛАНДИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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SP Energy Networks* после успешного завершения в 2020 г. опытной эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в целях проведения мониторинга состояния сетевой инфраструктуры, приняла решение распространить практику применения БПЛА для мониторинга всех электросетевых объектов, находящихся в операционной зоне компании.

Для этих целей SP Energy Networks заключила контракт с компанией Cyberhawk** на мониторинг принадлежащих SP Energy Networks энергетических объектов до конца 2022 г.

Отряд БПЛА Cyberhawk будет совершать облеты энергообъектов и собирать данные по 85 параметрам, характеризующим состояние опор ЛЭП, проводов, изоляторов и другого электросетевого оборудования***. Полученная в результате мониторинга информация позволяет SP Energy Networks оценивать текущее состояние оборудования, планировать необходимые инвестиции в электросетевое хозяйство в целях повышения устойчивости, надежности и безопасности электросетевой инфраструктуры.

По сравнению с проводившимся ранее SP Energy Networks визуальным мониторингом электрических сетей с использованием вертолетов, новый метод имеет ряд преимуществ, заключающихся в снижении степени воздействия на окружающую среду, высоком качестве и детализации получаемых фото- и видеоматериалов, снижении вероятности ошибочной оценки состояния объекта, упрощении доступа к энергообъектам, расположенным на земельных участках, находящихся в частной собственности, а также существенном снижении стоимости мониторинга.

Официальный сайт компании SP Energy Networks

* Компания, принадлежащая Scottish Power Plc. владеет и управляет передающими и распределительными сетями в Центральной и Южной Шотландии, Мерсисайде, Чешире, Северном Уэльсе и Северном Шропшире.

** Компания основана в 2008 г. Cyberhawk является мировым лидером в области визуального мониторинга и анализа состояния различных объектов с использованием БПЛА.

*** Официальное видео доступно по ссылке: https://youtu.be/AESQ7N59fkM

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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