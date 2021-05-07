Компания Sustainable Engineering Solutions Business Unit (SES BU) – дочернее предприятие греческой энергокомпании Mytilineos Group – и системный оператор Албании OST заключили договор на сумму € 21 млн о реализации проекта расширения магистральной электрической сети напряжением 400 кВ в Албании.

В заявлении компании Mytilineos Group отмечается, что данный проект имеет стратегическое значение для Албании. За счет развития электрической сети напряжением 400 кВ в южной части страны и повышения пропускной способности трансграничных соединений будут увеличены перетоки электроэнергии (мощности) между энергосистемами Албании и соседних стран, а также созданы условия для эффективного участия страны в европейских энергорынках, что, в свою очередь, является гарантом надежности и безопасности национальной энергосистемы. Проект развития магистральной электрической сети, реализуемый Mytilineos Group через дочернюю компанию SES BU, является первым проектом компании на территории Албании.

В рамках проекта планируется строительство ПС Эльбасан 3*, являющейся расширением существующей ПС 400/220/30 кВ Эльбасан 2 за счет сооружения нового распределительного устройства (РУ) на напряжение 400 кВ. Сооружение ПС Эльбасан 3 позволит подключить к действующей ПС ряд генерирующих объектов и ПС в Северной Македонии. Одновременно будет проходить модернизация оборудования ПС Эльбасан 2. Кроме того, будет модернизирована и расширена ПС 220/110/35 кВ Фиери, на которой существующее РУ 220 кВ будет расширено за счет сооружения новых линейных ячеек и установки силового трансформатора 400/220/35 кВ. Mytilineos Group планирует завершить проект в течение 24 месяцев с предоставлением 12-месячной гарантии.

Проект софинансируется немецким банком развития KfW, а также Европейским Союзом в рамках Инвестиционной программы для Западных Балкан (Western Balkans Investment Framework, WBIF). Mytilineos Group также объявила о размещении привилегированных необеспеченных «зеленых» облигаций на сумму € 500 млн со сроком обращения 5,5 лет, чистую прибыль от продажи которых компания планирует использовать (полностью или частично) для финансирования или рефинансирования проектов строительства «зеленых» энергообъектов, отобранных в соответствии с корпоративной программой «зеленых» облигаций.

Информационно-аналитические ресурсы: Global Transmission, Balkan Green Energy News

* https://www.gtai.de/resource/blob/509174/1614c2d880c970493c0220cfcd1561ca/05229022-05229022-data.pdf