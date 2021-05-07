Перенос связан с началом работ по реконструкции Арены "Ерофей" - традиционного места проведения мероприятия.

Уникальное отраслевое событие Дальне-Восточного региона – выставка инновационных решений в области инжиниринга, электротехники, автоматизации и связи - «ЭНЕРГЕТИКА ДВ» будет работать 20 - 22 мая .

Среди участников экспозиции 40 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Владивостока, Хабаровска, Смоленска, Коврова (Владимирская обл.), Чебоксар, Екатеринбурга, Истры (Московская обл.), в том числе: АО "Гидромашсервис", АО "ГМС Ливгидромаш", ООО "ПИК", ФГУП "СПО "Аналитприбор", ООО "Ковровские котлы", АО "ГМС Ливгидромаш", ООО "Петербургский завод измерительных приборов", ООО "Востокэлектроэборудование", ООО "Матрица", ООО "Инбрэс", ООО "МИРТЭК", ЗАО "Алгоритм", НПО "МИР", РТК "Мегафон", ООО "Айсберг ДВ", "Светлый дом", ООО "Краузе", "Гидролюкс", ООО "Элби Генерация", ООО "УралКотел", ООО "Взлет Регион", ООО "Элби Генерация", ООО "ПРЭСТО-СВЯЗЬ", ИП Шехирев, магазин "Лампа" и др.

Участники экспозиции представят разнообразные счётчики для энергии, воды, газа, насосное оборудование, РЗА, ПО для автоматизации объектов электроэнергетики, нефтегазового комплекса, энергохозяйств промышленных предприятий, генерирующего оборудования, в том числе дизельные электростанции, газопоршневые установки, высоковольтное оборудование для подстанций строящихся и реконструируемых предприятий и компаний энергосистемы и многое другое.

В рамках выставки традиционно проёдут конкурсы профессионального мастерства «Монтаж электрооборудования гражданских зданий» и «Золотая Медаль Хабаровской Международной Ярмарки».

«ЭНЕРГЕТИКА ДВ» традиционно проводится в рамках межотраслевого промышленного форума «ТЕХНО — ЛЕТО» — грандиозного события для города и края. В 2021 году в состав форума вошли специализированные выставки «Архитектура, стройиндустрия ДВ региона. Город. Экология», «Автоматизация. Безопасность. Связь» и «ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток».

По прогнозам Организаторов выставки Хабаровской Международной Ярмарки и Выставочного объединения «РЕСТЭК», благодаря разнообразию экспозиций и интересной деловой программе мероприятия Форума посетят свыше 10 000 специалистов.

Не пропустите возможность пообщаться с коллегами по отрасли, потенциальными заказчиками и поставщиками.

Посещение выставки бесплатное.

До встречи в Хабаровске 20 – 22 мая!