Prysmian Group, мировой лидер в области энергетических и телекоммуникационных кабельных систем, объявляет о запуске своей маркировки ECO CABLE, первой фирменной марки зеленого продукта в кабельной промышленности.

Основанная на общепризнанных и поддающихся измерению критериях маркировка ECO CABLE помогает компаниям, оказывающим услуги по энергоснабжению и распределению электроэнергии, укреплять их «зелёную» цепочку поставок и формировать ценностное конкурентное предложение. Как объясняет г-н Массимо Баттаини (Massimo Battaini), главный исполнительный директор Prysmian Group, продуктовая марка ECO CABLE направлена на опережающее удовлетворение потребностей рынка и всех заинтересованных сторон во всё более экологичных продуктах. С помощью этой инициативы Prysmian Group стремится укрепить стратегию устойчивого развития своих компаний, а также ускорить продвижение Prysmian Group к нулевым выбросам CO 2 .

Маркировка ECO CABLE легко доступна для перекрёстной ссылки и связи с дополнительными сертифицированными протоколами устойчивого развития, такими как EPD (Экологическая декларация продукции) и EU Ecolabel (экологическая маркировка в ЕС – маркировка экологического совершенства для продуктов и услуг, отвечающих высоким экологическим стандартам на протяжении всего их жизненного цикла).

Присвоение маркировки ECO CABLE основано на автоматической системе подсчёта с использованием общепризнанных и поддающихся измерению критериев, полученных из Регламента ЕС по экологической маркировке № 66/2010 и соответствующих основным нормативными рамкам и требованиям, с очень конкретным акцентом на кабельную продукцию: углеродный след, отсутствие веществ, вызывающих очень большую озабоченность, пригодность для переработки/вторичного использования, содержание рециклата в материале или продукте, экологические преимущества и эффективность передачи по кабелю.

Prysmian Group берёт на себя обязательство к 2022 году обеспечить 20% ассортимента продукции, подлежащей оценке по критериям ECO CABLE, в соответствии с целями Системы показателей устойчивого развития компаний (Sustainability Scorecard). Продукты с маркировкой ECO CABLE для энергетического бизнеса будут доступны в Италии с начала мая, будут доступны в третьем квартале во Франции, Испании, Германии и к концу года – в скандинавских странах.

Маркировка ECO CABLE – это всего лишь один из шагов Prysmian Group на пути к нулевым выбросам CO 2 , ставший возможным благодаря инновационным возможностям Prysmian Group и являющийся частью более широкого плана, направленного на полностью автоматизированное проектирование в целях устойчивого развития, который позволит произвести оценку углеродного следа для 85% категорий кабельных продуктов к 2022 году.

К основным инновационным разработкам, ведущим Prysmian Group по пути устойчивого развития, относится: