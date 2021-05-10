Портрет ветерана-энергетика Юрия Васильевича Яркова появился на объекте «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Граффити стало подарком заслуженному энергетику в честь Дня Победы и в честь будущего юбилея Юрия Васильевича. 1 июня 2021 года он отметит 95-й день рождения.

Трансформаторная подстанция филиала расположена во дворе дома, где живет ветеран и его жена. Поскольку сам Юрий Васильевич уже не выходит из квартиры, 9 мая внучка показала ему фотографии граффити в его честь.

«Юрий Васильевич – настоящая легенда нашей компании. Он прошел войну и 30 лет отдал нижегородской энергосистеме. Его знают и уважают все наши сотрудники. Всего у «Нижновэнерго» осталось два ветерана и 26 тружеников тыла. Каждому из них оказывается вся необходимая поддержка. Мы знаем, в каких условиях они живут, как себя чувствуют. Стараемся всеми силами помочь им», - сказал исполняющий обязанности директора филиала «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.

Юрий Васильевич Ярков – военный летчик, кавалер орденов Красной звезды и Великой Отечественной войны 1 и 2 степени. Начало войны он встретил 15-летним учеником аэроклуба г. Бийск, а закончил под Кенигсбергом штурмовиком на самолетах «ИЛ-2». Во время вынужденной посадки Юрий Васильевич получил тяжелую травму и был демобилизован.

Юрий Васильевич окончил Криворожский горный институт по специальности инженер-электромеханик и в 1961 г. был направлен на работу в «Горэнерго» г. Горький. Горьковской, а затем нижегородской энергосистеме Юрий Ярков посвятил более 30 лет своей жизни. Работал начальником Семеновской группы подстанций, а с 1964 по 1975 годы - директором Уренских электрических сетей. В 1994 г. вышел на заслуженный отдых, но сохранил чувство сопричастности развитию электросетевого комплекса региона и трудовой жизни своих коллег.