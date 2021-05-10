Ветераны в День Победы посетили музей нижегородской энергетики

Ветераны-участники Парада Победы в Нижнем Новгороде посетили музей нижегородской энергетики, который открылся в этом году в здании «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго».

Волонтеры компании провели для ветеранов и их родственников экскурсию. Обновленный музей представлен уникальными экспонатами, собранными со всех районов Нижегородской области. Некоторым из них почти 100 лет, например, арифмометр, керосиновые лампы, издание плана ГОЭЛРО.

Гости музея «Нижновэнерго» осмотрели фотопанель, на которой представлены несколько эпох становления нижегородской энергосистемы, и посмотрели видеофильм о важных этапах истории энергетики Нижегородской области.

«Мы рады, что в этот великий праздник, День Победы, ветераны стали гостями «Нижновэнерго». Все сотрудники филиала готовились и ждали ветеранов. Это настоящие герои нашего времени. Их осталось немного. Это большое счастье иметь возможность увидеть их и разделись с ними сегодняшний праздник», - сказал исполняющий обязанности директора филиала «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.

Музей состоит из раритетных экспонатов нижегородской энергетики. Четыре эпохи становления нижегородской энергосистемы представлены на фотопанелях и в видеофильмах. Каждой эпохе соответствует QR-код, который позволяет воспроизвести или сохранить себе видеофильм о понравившемся периоде истории. Для нового музея была обновлена и дополнена мемориальная стела об энергетиках-участниках Великой Отечественной войны. Музей открыт для посещения не только сотрудникам компании, но и всем, кому интересна электроэнергетика.