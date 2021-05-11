ФКУ Упрдор «Каспий» приведет к нормативу пять участков федеральных трасс, около 39 км из заявленного количества – в рамках капитального ремонта.

Завершаются работы по обновлению дорожной одежды на участках федеральной трассы Р-215 Астрахань – Махачкала общей протяженностью 16 км. Речь идет об отрезках с 37 по 48 км (вблизи поселков Бахтемир и Анатолия Зверева), а также с 55 по 60 км (близ паромной переправы на с. Маячное). Объекты находятся рядом с р. Бахтемир, поэтому откосы насыпи в ходе капремонта укрепили георешеткой во избежание разрушений при подъеме уровня воды. Кроме того, на этой же федеральной трассе продолжатся работы по капремонту мостов через реки Бертюль и Хурдун, завершить которые планируется в 2022 году.

В Наримановском районе на федеральной трассе Р-216 Астрахань-Ставрополь капитально отремонтируют 13-километровый участок (с 42 по 55 км) вблизи с.Линейное. В составе работ: устройство новой дорожной одежды с доведением ширины проезжей части и ровности покрытия до нормативных значений. Также капитально отремонтируют 13 съездов с основной дороги и устроят водоотвод с проезжей части. Участок автодороги в черте Линейного, а также автобусные остановки, наземные пешеходные переходы и тротуары оборудуют линией электроосвещения.

На автодороге Р-22 «Каспий» продолжается капремонт 10-километрового участка (с 1065 по 1075 км) между Вязовкой и Солодниками Черноярского района. Федеральные дорожники устранят деформации земляного полотна. Дорожную одежду восстановят методом холодной регенерации с укладкой двух слоев асфальтобетона, при этом верхний слой дорожного покрытия выполнят из долговечного щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем. Летом 2021 года обновят еще 6 км покрытия указанной трассы близ с. Копановка в Енотаевском районе в рамках ремонта участка с 1217 по 1223 км.

На время дорожных работ организовано реверсивное движение, скорость ограничена. Завершить ремонты на перечисленных участках планируется до конца текущего дорожно-строительного сезона.