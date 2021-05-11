Генеральный директор АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) Гаврил Алексеев посетил с рабочим визитом Верхоянский улус. Глава энергокомпании встретился с руководством улуса и персоналом дизельных станций, обеспечивающих электроэнергией город Верхоянск, села Бетенкес, Алысардах, Столбы. На встрече с 1 заместителем главы МР «Верхоянский улус» Гаврилом Ефимовым энергетики обсудили планы модернизации системы энергетики района и вопросы взаимодействия.

«Новые автоматизированные гибридные энергокомплексы, включающие в себя солнечно-дизельные электростанции с накопительной системой, будут построены в городе Верхоянске (СЭС – 1000 кВт с накопителем), поселках Табалах Верхоянского улуса (мощность ДЭС 600 кВт, СЭС – 330 кВт с накопительной системой). Они придут на замену выработавшим свой нормативный ресурс дизельным электростанциям, значительно уступающим по параметрам надёжности, энергоэффективности и экономичности. В период автозимника в улус были доставлены оборудование и материалы для строительства», - отметил Гаврил Алексеев.

Руководитель «Сахаэнерго» отметил, что ввод новых энергообъектов даст новый толчок социально-экономическому развитию территории, строительству социальных объектов, жилых домов, а также реализации промышленных проектов. Но при этом как народный депутат Гаврил Алексеев выразил обеспокоенность по части ответственности недропользователей, которые работают в Верхоянском улусе. По мнению энергетика-депутата, добывающие предприятия обязаны активнее участвовать в развитии региона, бережно относиться к хрупкой северной природе, привлекать на работу местные кадры и молодежь.

В рамках командировки генеральный директор «Сахаэнерго» посетил дизельные электростанции сел Бетенкес, Алысардах и Столбы и отметил хорошую работу персонала. Во время прохождения ОЗП, филиал не допустил сбоев в электроснабжении района, который известен как Полюс холода. Завоз топлива для нужд ДЭС осуществлен в полном объеме до закрытия зимних дорог.

На встрече с коллективом Верхоянских ЭС перед персоналом поставлены конкретные задачи по ремонтной программе и подготовке к следующей зиме.