 
Модернизация

Сахаэнерго построит в Верхоянском улусе современные объекты энергетики

Сахаэнерго построит в Верхоянском улусе современные объекты энергетики

11 мая 2021, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: САХАЭНЕРГО, ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Сахаэнерго

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
224

Генеральный директор АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) Гаврил Алексеев посетил с рабочим визитом Верхоянский улус. Глава энергокомпании встретился с руководством улуса и персоналом дизельных станций, обеспечивающих электроэнергией город Верхоянск, села Бетенкес, Алысардах, Столбы. На встрече с 1 заместителем главы МР «Верхоянский улус» Гаврилом Ефимовым энергетики обсудили планы модернизации системы энергетики района и вопросы взаимодействия. 

«Новые автоматизированные гибридные энергокомплексы, включающие в себя солнечно-дизельные электростанции с накопительной системой, будут построены в городе Верхоянске (СЭС – 1000 кВт с накопителем), поселках Табалах Верхоянского улуса (мощность ДЭС 600 кВт, СЭС – 330 кВт с накопительной системой). Они придут на замену выработавшим свой нормативный ресурс дизельным электростанциям, значительно уступающим по параметрам надёжности, энергоэффективности и экономичности. В период автозимника в улус были доставлены оборудование и материалы для строительства», - отметил Гаврил Алексеев

Руководитель «Сахаэнерго» отметил, что ввод новых энергообъектов даст новый толчок социально-экономическому развитию территории, строительству социальных объектов, жилых домов, а также реализации промышленных проектов. Но при этом как народный депутат Гаврил Алексеев выразил обеспокоенность по части ответственности недропользователей, которые работают в Верхоянском улусе. По мнению энергетика-депутата, добывающие предприятия обязаны активнее участвовать в развитии региона, бережно относиться к хрупкой северной природе, привлекать на работу местные кадры и молодежь. 

В рамках командировки генеральный директор «Сахаэнерго» посетил дизельные электростанции сел Бетенкес, Алысардах и Столбы и отметил хорошую работу персонала. Во время прохождения ОЗП, филиал не допустил сбоев в электроснабжении района, который известен как Полюс холода. Завоз топлива для нужд ДЭС осуществлен в полном объеме до закрытия зимних дорог. 

 

На встрече с коллективом Верхоянских ЭС перед персоналом поставлены конкретные задачи по ремонтной программе и подготовке к следующей зиме. 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Сахаэнерго

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Началась комплексная реконструкция ключевого центра питания Нижегородской области – подстанции 220 к... 11.05.2021
Началась комплексная реконструкция ключевого центра питания Нижегородской области – подстанции 220 к...
11.05.2021
"Атоммаш" отгрузил парогенераторы нового типа для Курской АЭС-2
Преподаватели политехнического колледжа прошли стажировку в 11.05.2021
Преподаватели политехнического колледжа прошли стажировку в "Россети Тюмень"
Сочинские энергетики обеспечат надежное электроснабжение курортных зон 11.05.2021
Сочинские энергетики обеспечат надежное электроснабжение курортных зон

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Review - кабельные новости
+