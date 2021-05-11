В 2021 году Сибирская генерирующая компания обновит и построит 368 километров тепловых сетей, в том числе 192 километра тепловых сетей будет заменено и 176 километров новых трубопроводов построено. В мероприятия по обновлению тепловой инфраструктуры компания суммарно вложит 19,2 миллиарда рублей.

По сравнению с прошлым годом объем вложений СГК в теплоснабжение городов в 2021 году увеличен в два раза. Эти средства будут направлены на ремонтные программы на сетях, а также на инвестиционные проекты, направленные на модернизацию систем теплоснабжения.

В рамках инвестиционной программы СГК переложит 68 километров тепловых сетей и построит 176 километров новых труб . Для сравнения в 2020 году компания проложила 100 километров новых теплотрасс, а в 2019 — 50 километров. СГК увеличивает темпы инвестиций после перехода ряда городов своего присутствия на долгосрочное тарифное регулирование. На реализацию инвестпроектов в теплоснабжении СГК направит 15,8 миллиардов рублей . Кроме обновления тепловых сетей СГК проведет работы на тепловых пунктах, насосных станциях и котельных — всего будет построено 50 новых объекта и реконструировано — 531.

Самые крупные работы по инвестпрограмме в 2021 году развернуться в Красноярске, Барнауле, Бийске и Черногорске, которые перешли в ценовую зону теплоснабжения. В Красноярске компания проложит 48 километров новых теплотрасс и полностью обновит 16,5 километров старых — это поможет заместить неэффективные котельные в городе мощностями ТЭЦ, подключить к теплоснабжению новые здания в городе, а также повысить надежность обеспечения теплом. В Черногорске появится 48,6 километров новых труб и 15,5 километров идет под замену, это позволит закрыть все котельные в городе, подключить его потребителей к Абаканской ТЭЦ и начать обновление крайне изношенной инфраструктуры. Кроме того, в этом году в Черногорске СГК проведет техперевооружение 465 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). 47 центральных тепловых пункта будет реконструировано в Барнауле в ходе модернизации городской системы теплоснабжения, там же компания построит 15 километров и переложит 11,8 километров тепловых сетей.

Кроме инвестиций в рамках ремонтной программы СГК заменит 124 километра тепловых сетей в городах своего присутствия. В эти мероприятия компания вложит 3,4 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом объем ремонтного фонда СГК увеличен на 15%. Компания заменит 44 километра тепловых сетей в рамках программы капитального ремонта и 80 километров по текущему ремонту. Работы пройдут на 160 участках. Под замену попадут 100 километров квартальных сетей и 24 километра магистральных сетей. Самые большие объем ремонтных работ в Новосибирске (31 километр труб), Красноярске (20 километров) и Барнауле (18 километров). СГК уже начала работы на тепловых сетях и будет активно продолжать в течение ближайших месяцев.