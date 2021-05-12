Главные новости кабельного бизнеса в видеоформате
12 мая 2021, 14:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: WIRE RUSSIA 2021, WIRE RUSSIA, ПРОВОЛОКА РОССИЯ 2021
Отрасль: Кабельная промышленность
АО «Фирма «ПЕРМАНЕНТ К&М» — компания с 27 - летним опытом работы на рынке b2b в области поставок импортного промышленного оборудования для кабельных, трубных и метизных предприятий, включая предоставление полного пакета услуг по сопровождению сделок с зарубежными контрагентами.
Широкий спектр продукции, которую мы предлагаем, позволяет полностью обеспечить процесс производства кабеля, проволоки, труб, лент и прутка.
Номенклатура поставляемого оборудования:
Бренды:
На стенде будет представлена машина холодной сварки фирмы August Strecker. Тип KSC 400.
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