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АО "Фирма "ПЕРМАНЕНТ К&М" представит аппарат холодной сварки фирмы August Strecker на выставке wire Russia 2021

АО Фирма ПЕРМАНЕНТ К&М представит аппарат холодной сварки фирмы August Strecker на выставке wire Russia 2021

12 мая 2021, 14:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: WIRE RUSSIA 2021, WIRE RUSSIA, ПРОВОЛОКА РОССИЯ 2021
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: wire-russia.ru

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АО «Фирма «ПЕРМАНЕНТ К&М» — компания с 27 - летним опытом работы на рынке b2b в области поставок импортного промышленного оборудования для кабельных, трубных и метизных предприятий, включая предоставление полного пакета услуг по сопровождению сделок с зарубежными контрагентами.

Широкий спектр продукции, которую мы предлагаем, позволяет полностью обеспечить процесс производства кабеля, проволоки, труб, лент и прутка.

 Номенклатура поставляемого оборудования: 

  • Машины для стыковой сварки проволоки, арматуры, жил, корда и тросов 
  • Оплеточные машины и линии для наложения экрана и брони на кабели и шланги 
  • Лентообмоточные и нитеобмоточные машины и линии 
  • Волочильные машины и линии для волочения проволок из медных сплавов и драгоценных металлов 
  • Острильные машины для обработки и острения проволок, труб и прутка 
  • Смазочные материалы для всех видов волочения 
  • Крутильные машины и линии для скрутки кабеля 
  • Линии наложения изоляции PTFE 

Бренды: 

  • SPIRKA SCHNELLFLECHTER GMBH
  • AUGUST STRECKER GMBH
  • LUKAS ANLAGENBAU GMBH
  • MACCHINE SPECIALI SRL
  • FRIEDR. KROLLMANN GMBH
  • CONDAT Lubricants  

На стенде будет представлена машина холодной сварки фирмы August Strecker. Тип KSC 400. 

 

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Источник: wire-russia.ru

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