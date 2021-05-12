АО «Фирма «ПЕРМАНЕНТ К&М» — компания с 27 - летним опытом работы на рынке b2b в области поставок импортного промышленного оборудования для кабельных, трубных и метизных предприятий, включая предоставление полного пакета услуг по сопровождению сделок с зарубежными контрагентами.

Широкий спектр продукции, которую мы предлагаем, позволяет полностью обеспечить процесс производства кабеля, проволоки, труб, лент и прутка.

Номенклатура поставляемого оборудования:

Машины для стыковой сварки проволоки, арматуры, жил, корда и тросов

Оплеточные машины и линии для наложения экрана и брони на кабели и шланги

Лентообмоточные и нитеобмоточные машины и линии

Волочильные машины и линии для волочения проволок из медных сплавов и драгоценных металлов

Острильные машины для обработки и острения проволок, труб и прутка

Смазочные материалы для всех видов волочения

Крутильные машины и линии для скрутки кабеля

Линии наложения изоляции PTFE

Бренды:

SPIRKA SCHNELLFLECHTER GMBH

AUGUST STRECKER GMBH

LUKAS ANLAGENBAU GMBH

MACCHINE SPECIALI SRL

FRIEDR. KROLLMANN GMBH

CONDAT Lubricants

На стенде будет представлена машина холодной сварки фирмы August Strecker. Тип KSC 400.