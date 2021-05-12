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Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства заключил соглашение с Московской торгово-промышленной палатой

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства заключил соглашение с Московской торгово-промышленной палатой

12 мая 2021, 13:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ДИПП, ГОСПОДДЕРЖКА
Источник: Пресс-служба ДИПП

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Соглашение о сотрудничестве повысит доступность поддержки для московских промышленных предприятий: оно направлено на развитие инвестиционной деятельности в промышленном секторе столицы и расширение мер поддержки для промпредприятий города. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства специализируется на выдаче льготных займов столичным промпредприятиям в размере от 5 до 300 млн рублей по льготной ставке от 2 до 4% годовых.

«Москва – крупный промышленный центр, где работают более трех тысяч предприятий отрасли: от крупных, с более чем столетней историей, до совсем небольших высокотехнологичных производств. Вне зависимости от масштаба их деятельности, наша главная задача – оказывать им всестороннюю поддержку, повышая инвестиционную привлекательность сектора. Нам важно понимать реальные запросы предприятий и при развитии системы мер поддержки ориентироваться в первую очередь на их потребности. Достигнутым соглашением мы по сути объединяем усилия и координируем совместную работу в данном направлении, что позволит оказывать взаимное содействие при реализации инвестиционных проектов на территории Москвы, в том числе в ее промышленном секторе», – рассказал Александр Прохоров.

Соглашение позволит создать площадку, где эксперты, представители власти, а также промышленные предприятия смогут выработать единую стратегию в вопросах разработки новых мер поддержки столичного промышленного сектора, а также оптимизации уже существующих инструментов.

«Московская торгово-промышленная палата, как организация, объединяющая на своей площадке столичных промышленников и предпринимателей, готова к тесному сотрудничеству с Фондом, чтобы совместно выявлять потребности для успешной работы московских промышленных компаний на благо города», – подчеркнул президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

В рамках достигнутых договоренностей стороны смогут проводить консультации, совместные рабочие встречи, круглые столы, совещания, конференции, семинары, информационные сессии для выработки предложений по вопросам дальнейшего сотрудничества.

«Мы планируем, что площадка Московской торгово-промышленной палаты станет для Фонда и столичных промышленников в некоторой степени домом, где мы сможем все встречаться, обсуждать и приходить к единому мнению, чтобы принятые здесь решения способствовали развитию промышленности в структуре экономики Москвы», – отметил генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Анатолий Гарбузов.

 

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства – подведомственное учреждение Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Цель Фонда – финансовая поддержка субъектов промышленности города Москвы, предприятий в сфере научных исследований и разработок, разработчиков программного обеспечения, поддержка московских экспортеров и компаний, которые планируют начать экспортную деятельность. Ранее в этом году Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал двустороннее соглашение со Сбербанком, которое упростит предоставление продуктов Фонда клиентам московского банка и сократит срок рассмотрения заявок в Фонде на получение льготных займов, а также снизит количество необходимых для этого документов.

В 2020 году промышленные предприятия столицы благодаря деятельности Фонда получили от города льготные займы на общую сумму 1 млрд рублей, что на четверть превышает показатели 2019 года.

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Источник: Пресс-служба ДИПП

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