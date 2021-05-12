Научно-исследовательский институт электронных приборов концерна «Техмаш» минимизировал издержки производства и увеличил производительность труда на 10%. Такие результаты удалось получить за счет внедрения нового контрольно-аналитического оборудования.

Введение в промышленную эксплуатацию высокопроизводительного рентгенофлуоресцентного анализатора позволило минимизировать издержки производства и увеличить выход годных деталей на 15% по ряду изделий. Новое современное оборудование дало возможность специалистам института проводить оперативный анализ толщины и состава многослойных покрытий, элементный анализ материалов прогрессивных изделий многокомпонентной электроники.

«Промышленная эксплуатация нового аналитического оборудования дала ожидаемый технологический результат: получен устойчивый во времени неразрушающий контроль толщины многослойных покрытий многокомпонентной микроэлектроники. Это позволило увеличить качество контроля изделий и достигнуть роста производительности труда до 10% по отдельным операциям», – отметил генеральный директор института Сергей Жиров.

Введенное в промышленную эксплуатацию контрольное оборудование позволяет измерять толщину одновременно до пяти слоев гальванических и электролитических покрытий. При этом любые из двух слоев могут быть сплавами.

«Рентгенофлуоресцентные анализаторы – это приборы для обнаружения и проверки концентрации химических элементов методом рентгеновской флуоресценции. Присутствие и интенсивность в спектре характерных линий химического элемента свидетельствует о его наличии и концентрации в образце», – пояснил главный инженер НИИЭП Константин Ломиворотов.

Научно-исследовательский институт электронных приборов – ведущее российское предприятие по созданию систем ближней локации, а также бортовых вычислительных машин и автоматики для различных систем вооружения и военной техники. Предприятием разработано, сдано на вооружение и освоено в серийном производстве более 50 изделий, в том числе для таких зенитно-ракетных систем, как «Круг», «Шторм», С-25М, С-75М, С-300, «Тор», «Кинжал», «Стрела-10М2», для авиационных ракет К-73, К-77, Х-59У, для авиабомб ОФАБ 100-120, ОФАБ 250-270, ОФАБ 250-Т, КАБ-500ЛК, для ОТРК «Точка-У», «Искандер-М», реактивных систем залпового огня «Град-М», «Смерч», «Торнадо» и др.