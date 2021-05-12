Назначен директор Чебоксарской ГЭС

Директором филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» назначен Антон Дорофеев.

Антон Владимирович Дорофеев родился в 1976 году в с.Миасское Челябинской области. В 1980 году вместе с родителями переехал в Новочебоксарск, где в пуске всех гидроагрегатов Чебоксарской ГЭС участвовал его отец, Владимир Георгиевич Дорофеев.

Антон Дорофеев окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальностям «Финансы и кредит» (2001 г.) и «Электроснабжение промышленных предприятий» (2005 г.), а также Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Управление развитием компании» (2009 г.).

Трудовой путь начал в 1998 году слесарем по ремонту парогазотурбинного оборудования на производственно-ремонтном предприятии «Чувашэнергоремонт». С 2002 по 2012 год работал на Чебоксарской ГЭС: мастером участка гидросилового оборудования, инженером отдела ремонтов и сервисного обслуживания, инженером, а затем руководителем группы турбинного и гидромеханического оборудования, начальником производственно-технической службы. Более 10 лет участвовал в реализации масштабных проектов технического перевооружения и комплексной модернизации Чебоксарской ГЭС.

С 2012 года трудился на Нижегородской ГЭС ПАО «РусГидро»: сначала заместителем главного инженера по эксплуатации, затем заместителем главного инженера по технической части. В 2019 году был назначен первым заместителем директора – главным инженером Нижегородской ГЭС.

Трудовой стаж в энергетике составляет 23 года.

Высокий профессионализм Антона Дорофеева отмечен благодарностями Министерства энергетики РФ, ПАО «РусГидро» и Почетным дипломом губернатора Нижегородской области.

Прежний директор Вадим Бардюков, возглавлявший Чебоксарскую ГЭС с 2014 года, покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.

Чебоксарская ГЭС – последняя по времени строительства гидроэлектростанция на Волге. На станции установлено 18 гидроагрегатов общей мощностью 1370 МВт. До настоящего времени Чебоксарская ГЭС эксплуатируется на непроектной отметке водохранилища – 63 м.

РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и четвертая в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.