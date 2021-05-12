11 мая Первым заместителем Председателя Правления АО «СО ЕЭС» назначен Сергей Павлушко, с 2015 года занимавший пост заместителя Председателя Правления компании.

Сергей Павлушко родился 1 мая 1974 года в Пятигорске Ставропольского края. Имеет два высших образования: в 1996 году окончил Ставропольский политехнический институт (сейчас – Северо-Кавказский федеральный университет) по специальности «Электроэнергетические системы и сети», а в 2003 году в этом же вузе получил квалификацию экономиста.

После окончания института в 1996 году работал в Пятигорске на предприятии Центральные электросети электромонтером-релейщиком. В 1998 году, пройдя службу в Вооруженных силах России, пришел на работу в Филиал РАО «ЕЭС России» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Северного Кавказа», где работал диспетчером.

В 2002 году при образовании Филиала ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Юга» (ОДУ Юга) Сергей Павлушко принят на должность диспетчера Оперативно-диспетчерской службы, в 2003-м назначен начальником Оперативно-диспетчерской службы, а в 2005-м – заместителем главного диспетчера ОДУ Юга. В 2007 году стал заместителем главного диспетчера ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы».

С июля 2010 года Сергей Павлушко работал в должности Директора по управлению режимами ЕЭС – главного диспетчера ОАО «СО ЕЭС», в марте 2011 года избран в состав Правления.

В должности заместителя Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Анатольевич работал с сентября 2015 года.