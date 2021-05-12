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12 мая 2021, 17:12
Рубрика: Персоны
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу руководители АО «СО ЕЭС» и филиалов компании удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетных званий «Заслуженный энергетик Российской Федерации».
Указом Президента РФ № 269 от 11.05.2021 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:
Тем же Указом почетное звание «Заслуженный энергетик РФ» присвоено:
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