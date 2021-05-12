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Руководители Системного оператора отмечены государственными наградами и званиями

Руководители Системного оператора отмечены государственными наградами и званиями

12 мая 2021, 17:12
Рубрика: Персоны
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу руководители АО «СО ЕЭС» и филиалов компании удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетных званий «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

Указом Президента РФ № 269 от 11.05.2021 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:

  • Александр Ильенко – директор по управлению развитием ЕЭС АО «Системный оператор Единой энергетической системы»;
  • Владимир Павлов – генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» (ОДУ Урала);
  • Михаил Шломов – заместитель генерального директора Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири).

Тем же Указом почетное звание «Заслуженный энергетик РФ» присвоено:

  • Сергею Павлушко – заместителю Председателя Правления АО «СО ЕЭС» (с 11.05.2021 – Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»);
  • Александру Филинкову – директору по управлению режимами – главному диспетчеру Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» (ОДУ Урала);
  • Евгению Донцову – директору Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя» (Черноморское РДУ).

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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