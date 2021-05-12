За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу руководители АО «СО ЕЭС» и филиалов компании удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетных званий «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

Указом Президента РФ № 269 от 11.05.2021 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:

Александр Ильенко – директор по управлению развитием ЕЭС АО «Системный оператор Единой энергетической системы»;

Владимир Павлов – генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» (ОДУ Урала);

Михаил Шломов – заместитель генерального директора Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири).

Тем же Указом почетное звание «Заслуженный энергетик РФ» присвоено: