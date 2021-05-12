 
Инвестиции (проекты)

Строительство нового терминала аэропорта Томска планируется завершить осенью 2022 года

Строительство нового терминала аэропорта Томска планируется завершить осенью 2022 года

12 мая 2021, 10:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
195

Возведение нового терминала аэропорта Томска планируется начать летом 2021 года и завершить осенью 2022 года, проект его строительства уже прошел экспертизу, сообщил журналистам в среду вице-губернатор Игорь Шатурный.

Аэропортовый холдинг "Новапорт", которому принадлежит аэропорт Томска, планировал начать строительство нового терминала внутренних воздушных линий в 2020 году. Запустить терминал в эксплуатацию планировалось через 20 месяцев после начала строительных работ. Согласно проекту площадь здания составит 6,5 тыс. кв. м, стоимость строительства - порядка 1,8 млрд рублей.

"Инвестор ("Новапорт") свое общение выполнил - проект подготовил, прошел экспертизу. До конца недели будет объявлен конкурс на выбор подрядчика. Это будет современный, с двумя телетрапами терминал", - сказал Шатурный.

Он уточнил, что здание старого терминала будет использовано для пассажиров международных авиарейсов. Начать работы планируется в июле, завершить - в течение 16 месяцев.

Аэропорт Томска является одним из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения. Находится в собственности холдинга "Новапорт" (входит в группу компаний AEON Corporation). Пропускная способность аэропорта - 600 пассажиров в час: 400 человек на внутренних и 200 человек на международных авиалиниях. Пассажиропоток в 2019 году составил более 750 тыс. человек, что на 20% больше, чем годом ранее. В 2020 году пассажиропоток сократился вдвое из-за пандемии, однако власти региона рассчитывают увеличить его до 1,5 млн человек к 2025 году.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства заключил соглашение с Московской торг... 12.05.2021
Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства заключил соглашение с Московской торг...
В Петербурге обсуждают планы строительства метро до 2045 года 12.05.2021
В Петербурге обсуждают планы строительства метро до 2045 года
Японская компания Yunika готовит реновацию промышленной площадки в Перми 12.05.2021
Японская компания Yunika готовит реновацию промышленной площадки в Перми
В этом году отремонтируют 34 моста и 950 км дорог в Башкирии 11.05.2021
В этом году отремонтируют 34 моста и 950 км дорог в Башкирии
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Review - кабельные новости
+