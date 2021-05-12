По итогам заседания коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации утвержден список участников второго набора Федерального кадрового резерва руководящего состава оборонно-промышленного комплекса (ФКР ОПК). Также была одобрена комплексная программа его развития.

В состав второго набора ФКР ОПК вошли 70 представителей Минпромторга России, Госкорпорации «Ростех», Госкорпорации «Росатом», Госкорпорации «Роскосмос», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «ОСК», АО «КТРВ», Фонда перспективных исследований. Все они обладают высоким потенциалом к развитию управленческих компетенций.

В текущем году повышение квалификации затронет такие направления, как «Стратегическое планирование», «Управление изменениями», «Стратегический маркетинг», «Управление командами», «Управление капиталом», «Управление программами и портфелями проектов» и др. Участники займутся проектной работой, посетят стажировки, конференции и семинары.

Справочно:

В 2020 году по решению коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации была организована работа по формированию и развитию Федерального кадрового резерва ОПК.

Важность проекта ФКР ОПК, а также необходимость его дальнейшего развития были отмечены Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в рамках заседания Военно-промышленной комиссии Российской Федерации 18 сентября 2021 г.