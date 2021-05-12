Национальный исследовательский комитет А2 СИГРЭ Австралии приглашает участников международного сообщества СИГРЭ принять участие в вебинаре по надежности трансформаторов, который будет состоять из 3-х частей - 2-х семинаров и панельной сессии по 2-3 часа - 18, 20 и 26 мая 2021 года.

После проведения мероприятия всем участникам будут доступны презентации участников, а также видеозаписи сессий.

Участие платное. Информация по стоимости участия доступна по ссылке.

Программа мероприятия доступна по ссылке.

Более подробная информация о вебинаре и ссылка на регистрацию участников доступны на сайте мероприятия по ссылке.