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НИК А2 СИГРЭ Австралии приглашает принять участие в вебинаре по надежности трансформаторов

НИК А2 СИГРЭ Австралии приглашает принять участие в вебинаре по надежности трансформаторов

12 мая 2021, 15:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК А2
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Национальный исследовательский комитет А2 СИГРЭ Австралии приглашает участников международного сообщества СИГРЭ принять участие в вебинаре по надежности трансформаторов, который будет состоять из 3-х частей - 2-х семинаров и панельной сессии по 2-3 часа - 18, 20 и 26 мая 2021 года.

После проведения мероприятия всем участникам будут доступны презентации участников, а также видеозаписи сессий.

Участие платное. Информация по стоимости участия доступна по ссылке.

Программа мероприятия доступна по ссылке.

Более подробная информация о вебинаре и ссылка на регистрацию участников доступны на сайте мероприятия по ссылке.

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Источник: РНК СИГРЭ

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