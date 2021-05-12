 
Модернизация

Полмиллиарда рублей для светлой зимы на Ямале

Полмиллиарда рублей для светлой зимы на Ямале

12 мая 2021, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ЯНАО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
240

«Россети Тюмень» начали подготовку сетевого комплекса ЯНАО к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. В ходе ремонтной кампании будут проведены работы на подстанциях и линиях электропередачи, от которых зависит электроснабжение более 450 тысяч жителей Ямала.

Энергетики уже приступили к самым масштабным работам – ремонту силового оборудования питающих центров. В Пуровском и Надымском районах ЯНАО будут отремонтированы 15 трансформаторов. Работы начались на подстанции «Фортуна», снабжающей электроэнергией 30-тысячный город Губкинский. Помимо силовых трансформаторов специалисты «Россети Тюмень» выполнят капитальный ремонт других важных элементов: 29 выключателей и 67 разъединителей.

Значительная часть нынешней ремонтной кампании «Россети Тюмень» в ЯНАО будет касаться линейных объектов. Энергетики установят на ЛЭП порядка 1 300 новых изоляторов и расчистят 316 гектаров охранных зон. Это необходимо для обеспечения безаварийной работы и минимизации рисков низовых пожаров.

«Эксплуатация электросетевого комплекса ЯНАО имеет ряд особенностей, связанных с географической спецификой автономного округа, которые мы учитываем при формировании ремонтной программы. Совместно с региональными властями мы выработали решения, которые позволят повысить надежность электроснабжения ЯНАО», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Антон Битуев.

В 2021 году «Россети Тюмень» выполнят ремонт 92 линий электропередачи и 26 подстанций на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.  Вложения «Россети Тюмень» в надежность электросетевого комплекса ЯНАО составят более 527 миллионов рублей.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Тюмень

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
12.05.2021
"Россети Ленэнерго" обеспечили 10 МВт дополнительной мощности Особой экономической зоне в Санкт-Пете...
АО 12.05.2021
АО "Мособлэнерго" отремонтирует 3 линии электропередачи в Луховицком районе и Зарайске
12.05.2021
"Россети ФСК ЕЭС" в 4,5 раза увеличила объем плавок гололеда на Юге России за минувшую зиму
Российский производитель проволоки ООО 12.05.2021
Российский производитель проволоки ООО "ФЕРРОТРЕЙД" примет участие в wire Russia 2021
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно