Полмиллиарда рублей для светлой зимы на Ямале

«Россети Тюмень» начали подготовку сетевого комплекса ЯНАО к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. В ходе ремонтной кампании будут проведены работы на подстанциях и линиях электропередачи, от которых зависит электроснабжение более 450 тысяч жителей Ямала.

Энергетики уже приступили к самым масштабным работам – ремонту силового оборудования питающих центров. В Пуровском и Надымском районах ЯНАО будут отремонтированы 15 трансформаторов. Работы начались на подстанции «Фортуна», снабжающей электроэнергией 30-тысячный город Губкинский. Помимо силовых трансформаторов специалисты «Россети Тюмень» выполнят капитальный ремонт других важных элементов: 29 выключателей и 67 разъединителей.

Значительная часть нынешней ремонтной кампании «Россети Тюмень» в ЯНАО будет касаться линейных объектов. Энергетики установят на ЛЭП порядка 1 300 новых изоляторов и расчистят 316 гектаров охранных зон. Это необходимо для обеспечения безаварийной работы и минимизации рисков низовых пожаров.

«Эксплуатация электросетевого комплекса ЯНАО имеет ряд особенностей, связанных с географической спецификой автономного округа, которые мы учитываем при формировании ремонтной программы. Совместно с региональными властями мы выработали решения, которые позволят повысить надежность электроснабжения ЯНАО», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Антон Битуев.

В 2021 году «Россети Тюмень» выполнят ремонт 92 линий электропередачи и 26 подстанций на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Вложения «Россети Тюмень» в надежность электросетевого комплекса ЯНАО составят более 527 миллионов рублей.