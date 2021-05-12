Одна из последних разработок конструкторской службы ПО «ФОРЭНЕРГО» в области индивидуальных средств защиты – стационарная система защиты от падения с высоты ползункового типа на жёсткой анкерной линии, – получила положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети».

Производимая на предприятии ООО «МЗВА» конструкция с достоинством прошла натурные испытания, показала отличный результат и получила положительное заключение комиссии по испытаниям. Также в апреле получен сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 («Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»), который устанавливает требования безопасности к средствам индивидуальной защиты от механических факторов в том числе, и позволяющий существенно расширить географию поставок.

Таким образом, продукция одобрена и соответствует отраслевым нормам качества и безопасности, может устанавливаться на объекты электроэнергетики России и зарубежных стран.

В соответствии с заключением аттестационной комиссии конструкция комплекта жёсткой анкерной линии производства ООО «МЗВА» рекомендована для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».