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Получено положительное заключение аттестационной комиссии ПАО "Россети" на систему ЖАЛ производства ООО "МЗВА"

Получено положительное заключение аттестационной комиссии ПАО Россети на систему ЖАЛ производства ООО МЗВА

12 мая 2021, 11:00
Рубрика: Компании
Метки: ФОРЭНЕРГО, ООО МЗВА, АТТЕСТАЦИЯ
Отрасль: Электротехника 
Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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Одна из последних разработок конструкторской службы ПО «ФОРЭНЕРГО» в области индивидуальных средств защиты – стационарная система защиты от падения с высоты ползункового типа на жёсткой анкерной линии, – получила положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети».

Производимая на предприятии ООО «МЗВА» конструкция с достоинством прошла натурные испытания, показала отличный результат и получила положительное заключение комиссии по испытаниям. Также в апреле получен сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 («Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»), который устанавливает требования безопасности к средствам индивидуальной защиты от механических факторов в том числе, и позволяющий существенно расширить географию поставок.
Таким образом, продукция одобрена и соответствует отраслевым нормам качества и безопасности, может устанавливаться на объекты электроэнергетики России и зарубежных стран.

В соответствии с заключением аттестационной комиссии конструкция комплекта жёсткой анкерной линии производства ООО «МЗВА» рекомендована для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».

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Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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