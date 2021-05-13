Компания Leviton консолидировала на предприятии в г. Фьюквей-Варина (Fuquay-Varina), штат Северная Каролина, США, всё своё производство многоцелевых оптических кабелей для центров обработки и хранения данных, предназначенных для прокладки в воздуховодных каналах зданий. Это решение стало возможным после приобретения в сентябре 2020 года кабельной компании Berk-Tek (США), в результате которого компания Leviton стала полностью интегрированной компанией, производящей свои собственные волоконно-оптические кабели, соединители, аппаратуру для подключения к сети и кабельные сборки.

Теперь компания может предложить операторам больше различных опций для гипермасштабирования, облачных технологий и центров хранения и обработки данных в сети предприятия, а также более экономичные решения и сокращение времени развёртывания, модернизации или расширения сетей.

Для компании Leviton интеграция оптических кабелей собственного производства в собственные предварительно смонтированные кабельные сборки – главный результат приобретения компании Berk-Tek. Это даёт возможность дальнейшей оптимизации предоставляемых услуг и логистики для быстрого обеспечения центров хранения и обработки данных экономически целесообразными решениями. Кроме того, непосредственно контролируя производство оптических кабелей и кабельных сборок, компания Leviton теперь может расширять свои производственные возможности и номенклатуру выпускаемых изделий, изготовленных как в стандартной конфигурации, так и в соответствии с конкретными требованиями заказчиков.

Широкий ассортимент волоконно-оптических продуктов компании Leviton включает системы Opt-X™ Unity с ультранизкими потерями, Opt-X Enterprise DC с низкими потерями и варианты типа «plug-n-play» со стандартным уровнем потерь.

Кроме широкого выбора кабелей и кабельных сборок для центров обработки и хранения данных, компания предлагает различные системы сопряжения, помощь в разработке и планировании, локализированное обслуживание клиентов в разных странах мира.

Компания Leviton – один из немногих производителей в мире, предлагающих комплексные решения на основе волоконно-оптических кабелей и кабелей с медными жилами.