Под своей тематикой «House of Experts» компания Maillefer будет демонстрировать последние инновации и ноу-хау в области производства кабельно-проводниковой продукции. С 8 по 10 июня 2021 года в Москве на стенде 03/D12 выставки wire Russia объединятся наши технологии, опытно-конструкторская работа и поиск оптимальных решений. Любезно приглашаем Вас лично присоединится к нам и узнать о возможностях интеллектуального производства. Выставка wire Russiа – это место, где встретятся миры виртуального и реального производства компании Maillefer.

В роли нового и интуитивно понятного метода контроля производства кабельно-проводниковой продукции выступает система интеллектуального мониторинга (Smart Monitoring). Компания Maillefer предлагает пакеты услуг для подключения к среде Industry 4.0. Система выходит за рамки установки обычных датчиков, которые подключаются к линии, и объединяет данные важных показателей, поступающих от других источников, таких как датчики вибрации, температуры, энергопотребления и многих других. Анализ, отчеты, быстрое принятие решений, информационная панель – все у Вас под рукой. Интеллектуальный мониторинг является эффективным инструментом максимального повышения производительности линии с минимальным количеством отходов и экономичным использованием материалов.

Благодаря интеллектуальному процессу наложения буферного слоя (Smart Buffering) повышается уровень производства волоконно-оптических кабелей. С помощью данных, собранных в режиме реального времени, заранее заданных моделей и самообучающегося искусственного интеллекта, интеллектуальный процесс наложения буферного слоя действительно помогает операторам оптимизировать высокоскоростное производство и избежать снижения качества продукта во времени.

Компания Maillefer предлагает собственную технологию продольного наложения металлических лент, например, алюминиевых. Она идеально подходит, если Вы хотите преуспеть в производстве качественного кабеля и усовершенствовать процесс наложения оболочки. Технология обеспечивает водоблокировку и механическую защиту различных конструкций кабеля, включая высоковольтные, волоконно-оптические и другие. Устройство наложения ленты можно интегрировать в уже существующие линии или в качестве ключевого элемента в комплектные линии наложения оболочки.

На повестке возможность переработки полипропилена в линиях для производства силовых кабелей. На наших универсальных линиях для изготовления кабеля среднего напряжения можно экструдировать и полипропилен, и сшитый полиэтилен. Оптимизированные конструкции шнеков и гибридные нагревательные решения для экструзионных головок позволяют легко переключаться с полипропилена на сшитый полиэтилен и обратно. В области производства HFFR-кабелей ужесточение стандартов приводит к повышению спроса на пожароустойчивые конструкции. Для HFFR мы предлагаем специальные экструзионные головки для переработки высоконаполненных полимеров.

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