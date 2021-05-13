В Клайпедский порт прибыл автотрансформатор для расширения польско-литовской смычки litPol Link с целью улучшения синхронизации электросетей Литвы с Польшей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики балтийской республики.

Отмечается, что этот автотрансформатор является мощнейшим в странах Балтии. Летом в Литву планируется доставить еще два таких устройства. Они «составят ядро соединения LitPol Link и позволят энергосистемам стран Балтии работать на одной частоте, или, другими словами, синхронно с континентальной Европой».

«Через несколько месяцев после реализации проекта LitPol Link мы будем готовы к тестовому подключению к континентальной Европе», — приводит Минэнерго Литвы слова министра Дайнюса Крейвиса.

Установка трех автотрансформаторов в балтийской республике необходима для того, чтобы в 2025 году смычка LitPol Link заработала в полную мощность. На этот год намечено отключение Прибалтики от энергосистемы БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и синхронизация с континентальной Европой.

Ранее сообщалось, что Литва построит две линии электропередач для отключения от БРЭЛЛ.

Фото: enmin.lrv.lt