Михаил Мишустин представил в Государственной Думе отчёт о результатах работы Правительства в 2020 году.

В частности, Председатель Правительства отметил, что цены на топливо в прошедшем году демонстрировали удовлетворительную динамику.

«Надо сказать, что, каким бы тяжёлым ни был прошлый год, стоимость топлива тогда не выросла выше инфляции. И мы продолжим держать ситуацию под контролем с использованием всех доступных инструментов, в том числе законодательных», – подчеркнул он.

В своём выступлении Михаил Мишустин также рассказал, что Правительством была утверждена «дорожная карта» газификации регионов.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам отчёта Правительства, Николай Шульгинов пояснил, что реализация «дорожной карты» не отразится на конечных тарифах за газ для населения.

«Министерство энергетики уже начало работать над реализацией «дорожной карты». Хватит работы не только нашему министерству, но и другим ведомствам, регионам. На тарифах для населения реализация этой «дорожной карты» не отразится, то есть дополнительной индексации тарифов для её реализации не будет», – сообщил Министр.

Он также отметил, что Минэнерго России по поручению Правительства на регулярной основе ведёт мониторинг цен на моторные топлива и разрабатывает меры для ограничения их роста рамками инфляции, сообщил Николай Шульгинов. Так, в настоящее время вносятся корректировки в демпферный механизм.