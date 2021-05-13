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Промышленность России: результаты апреля 2021 года

ИПЕМ дал оперативную оценку динамике промышленного производства в апреле 2021 года. Индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние промышленности России, вырос на 9,6% к апрелю 2020 года.

За январь–апрель 2021 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 4,1% к аналогичному периоду прошлого года. Основной причиной столь значительного прироста является низкая база прошлого года.

 

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский коллектив Института включает 30 специалистов, среди которых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За 15 лет работы выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений. Дополнительную информацию об Институте можно найти на сайте www.ipem.ru.

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Источник: Институт проблем естественных монополий

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