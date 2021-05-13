Промышленность России: результаты апреля 2021 года

ИПЕМ дал оперативную оценку динамике промышленного производства в апреле 2021 года. Индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние промышленности России, вырос на 9,6% к апрелю 2020 года.

За январь–апрель 2021 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 4,1% к аналогичному периоду прошлого года. Основной причиной столь значительного прироста является низкая база прошлого года.