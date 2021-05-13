В Москве открылась выставка "ЭлектроТранс 2021"

12 мая 2021 года в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне начал работу международный форум по развитию электрической мобильности и 10-я международная выставка продукции и технологий для городского электротранспорта и метрополитенов «ЭлектроТранс 2021».

«ЭлектроТранс» - первая в мире и единственная в России выставка, посвящённая развитию экологически чистой электрической мобильности в городах. За 10 лет она стала традиционным местом встречи специалистов отрасли с поставщиками подвижного состава и комплектующих, проектными организациями, всеми, кто участвует в процессе перевозки пассажиров городским общественным транспортом и планировании транспортной сети. Тематика мероприятия охватывает все этапы проектирования, производства и эксплуатации электротранспорта и транспортной инфраструктуры.

В 2021 году выставка проводится в рамках Российской недели общественного транспорта, в интересах руководителей предприятий ГЭТ, метрополитенов, автотранспортных предприятий, специалистов муниципальных администраций, представителей федеральных органов власти, проектных институтов, промышленных предприятий.

В экспозиции и деловой программе Российской недели общественного транспорта 2021 принимают участие 149 организаций из России и Белоруссии (90 из них участвовали со стендом). Официальные партнеры выставки – компании «ПК Транспортные системы» и «Штадлер».

Среди участников: «1520 Сигнал», ITLINE, «Акустик Групп», «Бижур Делимон», «ВИДОР», «ДиМедиа», «Завод кондиционеров «Август», «Завод Нововятич», НПО «Изолятор», «Ключевые Системы и Компоненты», «ИРЗ ТЭК», «КТН Транс», ОАО «Могилевлифтмаш», «Канопус», «Новые Лазерные Технологии», «ОДО Стрим», «Парус электро», «Псковский электромашиностроительный завод» АО, «Реватт Рус», Современные Конверсионные Технологии - АО "ГРПЗ", «СИДМАШ», «Солер», «Современные рельсовые системы», «С Электротранспорт», «ТМС», «Транспневматика», «Транс-Сигнал», «Универсальные технологии», «ФЕМ Рус ГмбХ», НПО «Электромашина», «Швихаг Рус», ПО «Электроточприбор», НПО «Электронтехника», АО «Энергия», «Элеконд», НПФ «ЭТНА ПЛЮС» и другие компании.

На выставке представлены электробус Группы ГАЗ, троллейбусы производства «Алькор», «Транс-Альфа», «Уфимского ТТЗ», «ПК Транспортные системы», электробус МАЗ-33Е10, коммерческие электромобили производства «Эльтавр» и «Конкордия», электротележка серии ЕТ-20122 производство Сарапульского электрогенераторного завода, средства малой электромобильности (электромобили, электросамокаты, электромотоциклы, гироскутеры, веломобили и т.п.).

В рамках деловой программы пройдет 25 мероприятий: конференции, семинары, круглые столы.

Выставка продолжит работу до 14.00 14 мая. Вход бесплатный, регистрация на месте.

Оргкомитет выставки «ЭлектроТранс 2021»:

+7(495) 287-4412, http://www.electrotrans-expo.ru