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Члены жюри "КонТЭКста" сформировали шорт-лист лучших коммуникационных проектов компаний ТЭК

Члены жюри КонТЭКста сформировали шорт-лист лучших коммуникационных проектов компаний ТЭК

14 мая 2021, 13:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: КОНТЭКСТ
Источник: www.center-esipova.ru

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Первый этап работы жюри по оценке проектов, поданных на конкурс «КонТЭКст», подошел к концу. Отобран шорт-лист лучших проектов премии. Второй этап состоится 19 мая, когда участники конкурса выступят с очными защитами своих работ в Москве в базовом отраслевом научном и учебном центре страны РГУ нефти и газа им. Губкина.

Этот год можно считать ударным по количеству заявленных проектов. Жюри пришлось изучать и оценивать более 150 работ от компаний топливно-энергетического комплекса и промышленного блока. Более 60 из них вошли в шорт лист.

Наши эксперты постоянно отмечают, что уровень проектов, участвующих в конкурсе, постоянно растет. Информационное общество и цифровизация активно расширяют наши коммуникационные возможности. Это напрямую отражается на использовании инструментария пресс-служб. И влияет на результативность и эффективность любого проекта. Основные критерии оценки были разработаны в самом начале создания премии и постоянно корректируются в зависимости от появляющихся возможностей коммуникационного пространства. Основными критериями остаются стратегичность и значение реализованных проектов для страны и отрасли, креативный подход при их реализации, эффективность и результативность проектов.

В жюри конкурса входят признанные лидеры коммуникаций топливно-энергетического комплекса, лучшие независимые эксперты коммуникационной отрасли, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений.

 

Компании, вошедшие шорт-лист проектов премии «КонТЭКст» - 2021

Конкурс коммуникационных проектов:

  1. АГТ и ПАО «Газпром», проект «Футбол для дружбы»;
  2. Атомстройэкспорт, проекты «Инжиниринг как искусство» и «Международный конкурс фоторабот»;
  3. Газпром нефть шельф, проекты «Неповторимая Арктика» и «Будущее за Полярным кругом»;
  4. Газпром переработка, проект «Влюбленные в искусство»;
  5. Газпром добыча Ноябрьск, проекты «GAZ Профессия» и «GAZ Такие правила»,
  6. Газпром добыча Уренгой, проект «Фестиваль детского творчества "Новый Уренгой. С любовью о городе детства" и проект «PRотивовирусное средство массовой информации. PR против вируса»;
  7. Газпром трансгаз Ухта, проекты «Новая реальность – новые возможности», «Объемный взгляд на север», «Путешествие с северным газом»;
  8. Газпром трансгаз Москва, проект «Шаги Победы»;
  9. Интер РАО, проекты «День стратегии», «Бессмертный полк «Интер РАО»;
  10. Мосэнерго, проект «Энергия Победы»,
  11. Роснефть и «Главный Советник», проект «Инициативы Роснефти по устойчивому развитию»;
  12. ОГК-2, проект «Энергия единства»;
  13. Политех Петра Великого Санкт-Петербург, проект по развитию инноваций «Кама-1»;
  14. Росэнергоатом, проекты «Письма Победы атомных городов»; «Международный конкурс Мульти-Клипация» и «Созвездие городов АЭС»;
  15. РусГидро, проекты «Развитие ЭЗС РусГидро, рынка электромобилей и зарядной инфраструктуры на Дальнем Востоке»;
  16. Сахалин Энерджи, проекты «Зимний марафон безопасности», «Энергия без границ», «Новая реальность: антивирусные коммуникации»;
  17. Сибур, проект «Вторая жизнь пластика»;
  18. СУЭК, проект «Музей под открытым небом Бородино»;
  19. Т Плюс, проекты «Тепло 2030», «Музей тепла Т Плюс», «Находим общий интерес с потребителями»;
  20. Транснефть Дальний Восток , проект «Мы приводим в движение нефть»;
  21. НИИ «Транснефть», проект «Лишенные детства»;
  22. Юнипро, проект «Искусство для всех»;
  23. МРСК «Северного Кавказа», проект «В режиме #75Победа», «Если бы Юлий Цезарь был энергокомпанией»;
  24. РГУ нефти и газа им. Губкина, проект «Нефть, газ, медные трубы»;
  25. Россети, проект «Коммуникации в изменчивых условиях»

 

Конкурс Digital проектов:

  1. АГТ и ПАО «Газпром», проект «Футбол для дружбы»;
  2. Газпром добыча Ноябрьск, проект «Аккаунты в соц сетях»;
  3. Газпром трансгаз Ухта, «Корпоративный фильм «За нами будущее»
  4. ОГК-2, проект «15 лет вместе»;
  5. Росэнергоатом, проект «Академия блогеров»;
  6. РусГидро, проект «Имиджевый ролик «Энергия движения»
  7. Салым Петролеум, проект «Корпоративный фильм «Я-держатель контракта»;
  8. СИБУР, проект «Бренд СИБУР в соцсетях и проект «Ценные люди»
  9. Т Плюс, проект «Корпоративное телевидение «ТелеПлюс»;
  10. ТМК, проект «Сайт tmk-group» и «Мобильное приложение ТМК Медиа»;
  11. Фортум, проект «Корпоративные digital-ресурсы дивизиона «Россия»;
  12. Юнипро, проект «Корпоративное телевидение»;
  13. Россети, проект «Телеграм-канал @rosseti_offisial»

 

Конкурс корпоративных СМИ и календарей

  1. ТМК, общекорпоративная газета «proTMK»;
  2. Газпром трансгаз Ухта, корпоративное СМИ «Севергазпром»;
  3. Интер РАО , медиа-система Интер РАО и информационный портал Переток.ru;
  4. ОГК-2, корпоративное СМИ «Генерация каждого дня»;
  5. РусГидро, корпоративное СМИ «Вестник РусГидро»;
  6. Сахалин Энерджи, корпоративное СМИ «Вестник Сахалин Энерджи»;
  7. Транснефть Дальний Восток, календарь «Наследие тысячелетий»;
  8. РусГидро, календарь «Искусство создавать энергию»;
  9. Газпром трансгаз Москва, календарь «Полет нормальный»;
  10. Газпром трансгаз Ухта, календарь «Никто не забыт»;
  11. РГУ нефти и газа им. Губкина, календарь «90-летие Губкинского университета»

 

Вступайте в группу Конкурс «КонТЭКст» в Facebook https://www.facebook.com/groups/293744917351985/?fref=ts

Оргкомитет Конкурса: info@esipova.ru

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Источник: www.center-esipova.ru

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