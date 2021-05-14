Первый этап работы жюри по оценке проектов, поданных на конкурс «КонТЭКст», подошел к концу. Отобран шорт-лист лучших проектов премии. Второй этап состоится 19 мая, когда участники конкурса выступят с очными защитами своих работ в Москве в базовом отраслевом научном и учебном центре страны РГУ нефти и газа им. Губкина.

Этот год можно считать ударным по количеству заявленных проектов. Жюри пришлось изучать и оценивать более 150 работ от компаний топливно-энергетического комплекса и промышленного блока. Более 60 из них вошли в шорт лист.

Наши эксперты постоянно отмечают, что уровень проектов, участвующих в конкурсе, постоянно растет. Информационное общество и цифровизация активно расширяют наши коммуникационные возможности. Это напрямую отражается на использовании инструментария пресс-служб. И влияет на результативность и эффективность любого проекта. Основные критерии оценки были разработаны в самом начале создания премии и постоянно корректируются в зависимости от появляющихся возможностей коммуникационного пространства. Основными критериями остаются стратегичность и значение реализованных проектов для страны и отрасли, креативный подход при их реализации, эффективность и результативность проектов.

В жюри конкурса входят признанные лидеры коммуникаций топливно-энергетического комплекса, лучшие независимые эксперты коммуникационной отрасли, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений.

Компании, вошедшие шорт-лист проектов премии «КонТЭКст» - 2021

Конкурс коммуникационных проектов:

АГТ и ПАО «Газпром», проект «Футбол для дружбы»; Атомстройэкспорт, проекты «Инжиниринг как искусство» и «Международный конкурс фоторабот»; Газпром нефть шельф, проекты «Неповторимая Арктика» и «Будущее за Полярным кругом»; Газпром переработка, проект «Влюбленные в искусство»; Газпром добыча Ноябрьск, проекты «GAZ Профессия» и «GAZ Такие правила», Газпром добыча Уренгой, проект «Фестиваль детского творчества "Новый Уренгой. С любовью о городе детства" и проект «PRотивовирусное средство массовой информации. PR против вируса»; Газпром трансгаз Ухта, проекты «Новая реальность – новые возможности», «Объемный взгляд на север», «Путешествие с северным газом»; Газпром трансгаз Москва, проект «Шаги Победы»; Интер РАО, проекты «День стратегии», «Бессмертный полк «Интер РАО»; Мосэнерго, проект «Энергия Победы», Роснефть и «Главный Советник», проект «Инициативы Роснефти по устойчивому развитию»; ОГК-2, проект «Энергия единства»; Политех Петра Великого Санкт-Петербург, проект по развитию инноваций «Кама-1»; Росэнергоатом, проекты «Письма Победы атомных городов»; «Международный конкурс Мульти-Клипация» и «Созвездие городов АЭС»; РусГидро, проекты «Развитие ЭЗС РусГидро, рынка электромобилей и зарядной инфраструктуры на Дальнем Востоке»; Сахалин Энерджи, проекты «Зимний марафон безопасности», «Энергия без границ», «Новая реальность: антивирусные коммуникации»; Сибур, проект «Вторая жизнь пластика»; СУЭК, проект «Музей под открытым небом Бородино»; Т Плюс, проекты «Тепло 2030», «Музей тепла Т Плюс», «Находим общий интерес с потребителями»; Транснефть Дальний Восток , проект «Мы приводим в движение нефть»; НИИ «Транснефть», проект «Лишенные детства»; Юнипро, проект «Искусство для всех»; МРСК «Северного Кавказа», проект «В режиме #75Победа», «Если бы Юлий Цезарь был энергокомпанией»; РГУ нефти и газа им. Губкина, проект «Нефть, газ, медные трубы»; Россети, проект «Коммуникации в изменчивых условиях»

Конкурс Digital проектов:

АГТ и ПАО «Газпром», проект «Футбол для дружбы»; Газпром добыча Ноябрьск, проект «Аккаунты в соц сетях»; Газпром трансгаз Ухта, «Корпоративный фильм «За нами будущее» ОГК-2, проект «15 лет вместе»; Росэнергоатом, проект «Академия блогеров»; РусГидро, проект «Имиджевый ролик «Энергия движения» Салым Петролеум, проект «Корпоративный фильм «Я-держатель контракта»; СИБУР, проект «Бренд СИБУР в соцсетях и проект «Ценные люди» Т Плюс, проект «Корпоративное телевидение «ТелеПлюс»; ТМК, проект «Сайт tmk-group» и «Мобильное приложение ТМК Медиа»; Фортум, проект «Корпоративные digital-ресурсы дивизиона «Россия»; Юнипро, проект «Корпоративное телевидение»; Россети, проект «Телеграм-канал @rosseti_offisial»

Конкурс корпоративных СМИ и календарей

ТМК, общекорпоративная газета «proTMK»; Газпром трансгаз Ухта, корпоративное СМИ «Севергазпром»; Интер РАО , медиа-система Интер РАО и информационный портал Переток.ru; ОГК-2, корпоративное СМИ «Генерация каждого дня»; РусГидро, корпоративное СМИ «Вестник РусГидро»; Сахалин Энерджи, корпоративное СМИ «Вестник Сахалин Энерджи»; Транснефть Дальний Восток, календарь «Наследие тысячелетий»; РусГидро, календарь «Искусство создавать энергию»; Газпром трансгаз Москва, календарь «Полет нормальный»; Газпром трансгаз Ухта, календарь «Никто не забыт»; РГУ нефти и газа им. Губкина, календарь «90-летие Губкинского университета»

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Оргкомитет Конкурса: info@esipova.ru