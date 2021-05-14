Перед российским ТЭК сейчас стоят важнейшие задачи – проведение газификации в регионах, развитие переработки нефти и газа, преодоление экономических последствий пандемии коронавируса и занятие уверенных позиций на рынках новых энергоносителей. О том, как будет идти работа Минэнерго России по ключевым направлениям, Николай Шульгинов рассказал в интервью журналу «Энергетическая политика».

Говоря о перспективах скорого энергоперехода ряда стран на чистые источники энергии, Министр отметил, что он вряд ли произойдет раньше 2035 года.

«Игнорировать энергопереход нельзя, но нужно понимать, что к 2035 году ни Европа, ни США полностью от углеводородов не избавятся и традиционные энергоресурсы продолжат играть значительную роль. Нужно проанализировать и опыт прошедшей зимы, когда на фоне сильных морозов возник всплеск спроса на традиционные виды топлива. Рассчитывать только на солнце и ветер без новых развитых систем накопления энергии не стоит, так как это предполагает необходимость постоянно содержать резерв традиционной генерации и запасы традиционных видов топлива», – сказал Министр.

Отвечая на вопросы о налогообложении нефтяной отрасли, Николай Шульгинов сообщил, что идёт проработка поддержки добычи «трудной» нефти через налог на дополнительный доход (НДД).

«Я считаю, что в целом надо постепенно расширять группы месторождений, относимых к НДД. Эта налоговая система позволяет оптимизировать затраты и финансовые результаты, что является шагом вперёд для наших компаний. Однако не надо делать это одномоментно. Необходимо посмотреть, как НДД проявит себя в течение нескольких лет работы, при этом постепенно расширяя группы месторождений», – пояснил Министр.

Что касается поддержки выпуска продукции газохимии, то с 2022 года начнёт работать обратный акциз на сжиженные углеводородные газы и этан. С нефтеперерабатывающими предприятиями заключены соглашения о предоставлении с 2021 года инвестиционного коэффициента к обратному акцизу на нефть.

«Если суммировать все меры стимулирования, объём инвестиций до 2030 года оценочно составляет около 800 млрд рублей в части нефтепереработки и более 2,5 трлн рублей в части нефтегазохимии», – сообщил Николай Шульгинов.

Глава ведомства также рассказал о работе угольной отрасли с учётом современных тенденций, в том числе энергоперехода. По его словам, отрасль планируется развивать для удовлетворения потребностей в угле российской экономики и наращивания его поставок на экспорт, прежде всего, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Хочу отметить, что при этом необходимо стремиться к обеспечению максимальной экологичности производства и использования угля. Например, Китай сейчас вводит угольные станции с системами улавливания выбросов CO2, а также с КПД на 10% выше, чем у тех станций, что эксплуатируются уже долгие годы. Повышенный КПД позволяет достигать прежних показателей по выработке электроэнергии при меньшем расходе угля», – отметил глава Минэнерго.

С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте Минэнерго.