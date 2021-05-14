Совещание с участием руководителей производственных блоков «Россети Северо-Запад», начальников РЭС, главных инженеров филиалов прошло в Санкт-Петербурге.

Основные темы:

Производственные итоги и задачи

За 2020 год «Россети Северо-Запад» уменьшили число технологических нарушений на 8%, чему способствовала в том числе эффективная ремонтная кампания. В 2021 году объём её финансирования составит 4,4 млрд рублей. Все основные работы должны быть завершены до 1 октября. Кроме того, планируется завершение ряда модернизационных проектов, включая реконструкцию подстанций 110 кВ «Визинга», 35 кВ «Олонец», открытого распределительного устройства 150 кВ Верхнетуломской ГЭС-12, которые обеспечивают электроснабжение 113 населённых пунктов в Мурманской области, Республиках Карелия и Коми.

Реализация концепции Vision Zero

Запланирован ряд мероприятий, направленных на внедрение принципов нулевого травматизма: проведение регулярных совещаний по производственной безопасности, развитие системы психофизиологического обеспечения, внедрение новых технологий работы, включая работы под напряжением (https://t.me/rosseti_official/1549) и др. В числе приоритетов – мотивация персонала на соблюдение требований охраны труда и обеспечение современными средствами защиты.

Программа приведения в нормативное состояние РЭС «Россети Северо-Запад»