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Первый заместитель генерального директора – главный инженер "Россетей" Андрей Майоров обсудил производственные задачи "Россети Северо-Запад" и филиалов компании

Первый заместитель генерального директора – главный инженер Россетей Андрей Майоров обсудил производственные задачи Россети Северо-Запад и филиалов компании

14 мая 2021, 17:12
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северо-Запад

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Совещание с участием руководителей производственных блоков «Россети Северо-Запад», начальников РЭС, главных инженеров филиалов прошло в Санкт-Петербурге.

Основные темы:

Производственные итоги и задачи

За 2020 год «Россети Северо-Запад» уменьшили число технологических нарушений на 8%, чему способствовала в том числе эффективная ремонтная кампания. В 2021 году объём её финансирования составит 4,4 млрд рублей. Все основные работы должны быть завершены до 1 октября. Кроме того, планируется завершение ряда модернизационных проектов, включая реконструкцию подстанций 110 кВ «Визинга», 35 кВ «Олонец», открытого распределительного устройства 150 кВ Верхнетуломской ГЭС-12, которые обеспечивают электроснабжение 113 населённых пунктов в Мурманской области, Республиках Карелия и Коми.

Реализация концепции Vision Zero

Запланирован ряд мероприятий, направленных на внедрение принципов нулевого травматизма: проведение регулярных совещаний по производственной безопасности, развитие системы психофизиологического обеспечения, внедрение новых технологий работы, включая работы под напряжением (https://t.me/rosseti_official/1549) и др. В числе приоритетов – мотивация персонала на соблюдение требований охраны труда и обеспечение современными средствами защиты.

Программа приведения в нормативное состояние РЭС «Россети Северо-Запад»

«В числе первоочередных задач – модернизация материально-технической базы, а также достоверный учёт и улучшение показателей надёжности. Сформирована программа, которая затронет 74 района электрических сетей на Северо-Западе. Запланирован капитальный ремонт почти 900 помещений, большой объём работ по замене кровель и остекления, реконструкции систем водоснабжения и отопления, благоустройству территорий. Это важно не только для создания благоприятных условий труда, но и для защиты здоровья наших работников», – подчеркнул Андрей Майоров.

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Источник: Россети Северо-Запад

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