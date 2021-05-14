Отраслевые компании ищут новые способы взаимодействия с клиентами, потребителями, государственными органами и даже собственными сотрудниками. Поэтому появляется все больше форматов. Обычные выставки, дни проектировщиков, гибридные форумы вроде ЭТМ и целые медиапроекты.



Например, компания CHINT - китайский производитель электрооборудования запустил свой собственный подкаст. Мы поговорим с автором и ведущим подкаста “CHINTовски интересно” - директором по маркетингу CHINT в России Евгением Лепешкиным о том, почему компания не “маскируется” под российскую и как надо вести себя на рынке электротехники. Все про проверки, фальсификат, испытания и общее восприятие конкуренции.



Главные новости недели - это интервью с EL-комитетом НОПСМ, которые предлагают жестко наказывать за фальсификат, прешедший вчера форум ЭТМ, наши мысли и инсайды из докладов, анонс RusCable CLUB 2021, ближайшая выставка Wire Russia 2021 и наша поездка на ЭЛКАТ, чтобы ответить на вопрос - кто действительно хорошо зарабатывает на росте цен на металлы?



Ну и конечно в эфире Вас ждут наши постоянные рубрики “Инспекция по соцсетям”, “Ретроспектива” и новый промо-код розыгрыша от АО "Марпосадкабель"!



Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)



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