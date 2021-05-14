В России утвердили программу реконструкции почти 60 аэропортов

Новый кабельный холдинг. На рынке сформирован консорциум
14 мая 2021, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Правительство РФ утвердило программу реконструкции 56 аэропортов страны. Для некоторых из них привлекут частные средства, заявил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин.
"У нас сейчас утверждена программа реконструкции порядка 56 аэропортов разных - от малых до больших. Практически везде есть частные деньги", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
По словам вице-премьера, сейчас в России за счет механизма государственно-частного партнерства реконструируются и строятся около 20 аэропортов.
"Сейчас по концессии Южно-Сахалинск мы рассматриваем и еще ряд таких крупных аэропортов", - сказал Хуснуллин.
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