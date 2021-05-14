Энергетики завершили работы по технологическому присоединению строящегося жилья для детей-сирот в городе Борзя Забайкальского края.

В самые короткие сроки, понимая всю важность скорейшего завершения работ на объекте, специалисты филиала компании «Россети Сибирь» – "Читаэнерго" установили 17 опор воздушной линии электропередачи и трансформаторную подстанцию мощностью 100 кВА. Уже к концу года в пять новых жилых домов заедут новоселы – ребята с непростой судьбой. Для них собственное комфортное жилье – огромная помощь от государства.

«Многоквартирные жилые дома в Борзе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, строятся в рамках Государственной программы «Социальная поддержка граждан». Завершится строительство уже к концу этого года. Как и еще нескольких крупных объектов в регионе, строящихся, благодаря национальным проектам и программам. Продуктивное взаимодействие с энергетиками позволяет не затягивать сроки ввода в эксплуатацию новых жилых домов. Всего же в Борзе планируется заселить 45 квартир, в поселке Ясногорск – 30 квартир, в Балее – 23, а в Чите – 135 квартир», - добавила заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Наталья Рогова.

Технологическое присоединение остается одним из приоритетных направлений деятельности «Россети Сибирь». Эти работы позволяют не только ежегодно подключать к электросетям компании тысячи новых потребителей, но и создавать благоприятные условия для социального развития региона, бизнеса и улучшения инвестиционного климата.

«Работаем в тесном сотрудничестве с правительством Забайкальского края. До конца года нам предстоит провести работы на нескольких десятках объектов, строящихся в рамках реализации национальных проектов. Наша задача - выполнить в срок все взятые обязательства. Ведь без электроэнергии было бы невозможно завершить строительство и отпраздновать новоселье», - отмечает заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» Николай Злыгостев.

Затраты энергокомпании – более двух миллионов рублей.