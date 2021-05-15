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Новая встреча участников клуба RusCableCLUB состоится 9 июня в 19.00 по адресу Москва, ул. Большая Якиманка, дом 26. Действие билетов, приобретенных год назад сохраняется без дополнительных взносов.

Организатор: RusCable.Ru

Основные партнеры: УК “Кавказкабель”, ЭЛКАТ, УНКОМТЕХ, PlastCraft

При поддержке: Ассоциации “Электрокабель”, Москабельмет, КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", Калужский кабельный завод, РОССЭД

Ровно год назад вышла новость о том, что RusCableCLUB состоится как только снимут ограничения на массовые мероприятия. Этот год прошел для организаторов вечеринки, портала RusCable.Ru непросто: все – банкет, шоу-программа, бар, было готово к большому празднику, но самое основное – павильон ЯровитХолла в Сокольниках, забрали власти города под больничный блок. Основный плюс и преимущество площадки было в том, что владельцы Яровита фанаты качественного звука и света, от которого не хотелось отказываться. К тому же расположение - 17-й павильон КВЦ Сокольников является соседом павильна выставки Cabex. Совмещать вечернее мероприятие и выставочное очень удобно для гостей. В итоге – Cabex прошел в марте в Экспоцентре, но у Яровита не было подходящей площадки, которая вместила бы 200 человек. Да и карантинные меры были все еще строгими.

Настоящей удачей стала информация в апреле о том, что нужная нам площадка найдена и уже начала работу – Яровит переехал в самый центр столицы – на улицу Большая Якиманка дом 26. Концертный зал вмещает 700 гостей, так что социальную дистанцию для гостей RusCableCLUB вполне можно будет соблюсти – места хватит всем! Рядом в пешей доступности две станции метро Полянка и Октябрьская, и непосредственной близости расположены Кремль, парк Музеон , Третьяковская галерея, Парк им.Горького, Президент отель, Храм Христа Спасителя.

Площадка будет разделена на 6 зон:

welcome-зона. тут будет расположен буфет, три интерактивные фото-зоны, анимация

зона chillout. Тихая зона для долгих задушевных бесед

кабельный бар. Яркая точка с “фирменными отраслевыми коктейлями” от нашего партнеры

dance-зона. Танцпол у сцены. Самое огромное и энергичное место

vip-зона. Зал для приглашенных гостей

фуршетные линии. Свободная зона для общения, закусок и аперитивов

В шестичасовой программе вечера:

живая музыка

анимация

фотоаттракционы

розыгрыши от партнеров

шоу-программа

фуршет и банкет

специальный кабельный бар

танцевальный марафон

В чем отличие RuscableCLUB от других вечеров?

Во-первых, это своя особенная атмосфера создаваемая гостями, которые работают в одной сфере много лет. Первый RusCableCLUB прошел в 2005 году (смотреть историю вечеринок) и после него многие стали партнерами, друзьями!

Во-вторых, тематическая программа. У клубовцев есть свои традиции, свой сленг, юмор, айдентика. Значок RusCableCLUB, бронзовое крыло, как символ свободы, движения, жизни – отличает клубовцев, выделяет и объединяет их в одну большую семью. Организаторы обязательно включают в развлекательную программу отраслевую тематику – режут кабель на скорость, разгадывают загадки, принимают участие в розыгрышах, имеющих непосредственное отношение к электротехнике.

RusCableCLUB это место, где время останавливается, рабочие и бытовые проблемы отходят на второй план и появляется та самая свобода самовыражения. В этот вечер каждый гость – герой, звезда, важный участник большого праздника – праздника выбранной профессии, дела жизни.

В-третьих, не забудьте визитки! В этот вечер вы можете встретить того, кто изменит вашу жизнь кардинально. Мы собираем в одном месте и руководителей и собственников и рядовых сотрудников. Ловите удачу в прямом смысле слова или используйте такой шанс, чтобы договорится о новых проектах! Для этого у вас будет целых шесть часов!

Как попасть на мероприятие?

В связи с тем, что новая площадка имеет гораздо больше возможностей по числу размещения гостей – мы открываем еще несколько мест. Уточнить наличие билетов и их стоимость можно у менеджеров

mail@ruscable.ru / 8 999 800 33 36 (whatsApp, viber, telegram) или звоните 8 495 229 33 36

ПОСМОТРИТЕ как прошел клуб в 2019 году и по лицам гостей вы сами сделаете вывод – стоит ли посетить это закрытое, кулуарное мероприятие. Мы не знаем, сможем ли повторить встречу в будущем;)

Где и когда состоится RusCableCLUB 2021?

9 июня 2021 года, Москва, ул Большая Якиманка, 26, Яровит Якиманка.

Билеты и подробная информация на официальном сайте club.ruscable.ru



