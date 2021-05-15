Новый кабельный холдинг. На рынке сформирован консорциум
15 мая 2021, 17:34
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable, RusCableCLUB
Отрасль: Кабельная промышленность
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Гости RusCableCLUB
Гости RusCableCLUB
Место проведения
Новая встреча участников клуба RusCableCLUB состоится 9 июня в 19.00 по адресу Москва, ул. Большая Якиманка, дом 26. Действие билетов, приобретенных год назад сохраняется без дополнительных взносов.
Организатор: RusCable.Ru
Основные партнеры: УК “Кавказкабель”, ЭЛКАТ, УНКОМТЕХ, PlastCraft
При поддержке: Ассоциации “Электрокабель”, Москабельмет, КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", Калужский кабельный завод, РОССЭД
Ровно год назад вышла новость о том, что RusCableCLUB состоится как только снимут ограничения на массовые мероприятия. Этот год прошел для организаторов вечеринки, портала RusCable.Ru непросто: все – банкет, шоу-программа, бар, было готово к большому празднику, но самое основное – павильон ЯровитХолла в Сокольниках, забрали власти города под больничный блок. Основный плюс и преимущество площадки было в том, что владельцы Яровита фанаты качественного звука и света, от которого не хотелось отказываться. К тому же расположение - 17-й павильон КВЦ Сокольников является соседом павильна выставки Cabex. Совмещать вечернее мероприятие и выставочное очень удобно для гостей. В итоге – Cabex прошел в марте в Экспоцентре, но у Яровита не было подходящей площадки, которая вместила бы 200 человек. Да и карантинные меры были все еще строгими.
Настоящей удачей стала информация в апреле о том, что нужная нам площадка найдена и уже начала работу – Яровит переехал в самый центр столицы – на улицу Большая Якиманка дом 26. Концертный зал вмещает 700 гостей, так что социальную дистанцию для гостей RusCableCLUB вполне можно будет соблюсти – места хватит всем! Рядом в пешей доступности две станции метро Полянка и Октябрьская, и непосредственной близости расположены Кремль, парк Музеон , Третьяковская галерея, Парк им.Горького, Президент отель, Храм Христа Спасителя.
Во-первых, это своя особенная атмосфера создаваемая гостями, которые работают в одной сфере много лет. Первый RusCableCLUB прошел в 2005 году (смотреть историю вечеринок) и после него многие стали партнерами, друзьями!
Во-вторых, тематическая программа. У клубовцев есть свои традиции, свой сленг, юмор, айдентика. Значок RusCableCLUB, бронзовое крыло, как символ свободы, движения, жизни – отличает клубовцев, выделяет и объединяет их в одну большую семью. Организаторы обязательно включают в развлекательную программу отраслевую тематику – режут кабель на скорость, разгадывают загадки, принимают участие в розыгрышах, имеющих непосредственное отношение к электротехнике.
RusCableCLUB это место, где время останавливается, рабочие и бытовые проблемы отходят на второй план и появляется та самая свобода самовыражения. В этот вечер каждый гость – герой, звезда, важный участник большого праздника – праздника выбранной профессии, дела жизни.
В-третьих, не забудьте визитки! В этот вечер вы можете встретить того, кто изменит вашу жизнь кардинально. Мы собираем в одном месте и руководителей и собственников и рядовых сотрудников. Ловите удачу в прямом смысле слова или используйте такой шанс, чтобы договорится о новых проектах! Для этого у вас будет целых шесть часов!
В связи с тем, что новая площадка имеет гораздо больше возможностей по числу размещения гостей – мы открываем еще несколько мест. Уточнить наличие билетов и их стоимость можно у менеджеров
mail@ruscable.ru / 8 999 800 33 36 (whatsApp, viber, telegram) или звоните 8 495 229 33 36
ПОСМОТРИТЕ как прошел клуб в 2019 году и по лицам гостей вы сами сделаете вывод – стоит ли посетить это закрытое, кулуарное мероприятие. Мы не знаем, сможем ли повторить встречу в будущем;)
9 июня 2021 года, Москва, ул Большая Якиманка, 26, Яровит Якиманка.
Билеты и подробная информация на официальном сайте club.ruscable.ru
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