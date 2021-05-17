Генеральный директор Группы «Россети» Андрей Рюмин представил нового руководителя компании «Россети Кубань» Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в ходе состоявшейся сегодня рабочей встречи.

Борис Эбзеев работает в отрасли с 2002 года, занимал руководящие должности в компаниях Московского региона, с 2014 года возглавляет «Россети Юг». Победитель Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика».

«Объединение управленческих команд двух дочерних обществ Группы, работающих в смежных регионах, позволит оптимизировать структуру управления и бизнес-процессы, распространить наиболее успешные практики, и в целом получить все экономические преимущества от эффекта масштаба», – подчеркнул Андрей Рюмин.

«Уверен, в работе вам максимально поможет и профессионализм, и управленческий опыт. Краю сегодня необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение. Это важно чтобы развивать экономику региона и повышать качество жизни людей», - отметил губернатор края, обращаясь к Борису Эбзееву.

Также сегодня состоялось представление Бориса Эбзеева коллективу «Россети Кубань».

Андрей Рюмин поблагодарил Сергея Сергеева, возглавлявшего «Россети Кубань» с июля 2019 года, и пожелал ему успехов на новом месте работы в Группе «Россети».