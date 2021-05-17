ГК ФСК приступила к строительству дома на 455 квартир в Калуге

ГК ФСК начала строительство нового корпуса (№17) в рамках реализации ЖК «Молодежный» в Калуге. Девятнадцатиэтажный дом площадью 33 874 кв.м. возводится в микрорайоне «Тайфун» и состоит из шести блок-секций на 455 квартир.

На первом этапе покупателям доступны квартиры в 4-й, 5-й и 6-й секциях. В них запроектированы 246 объектов жилой недвижимости и 55 кладовых. Квартиры реализуются с отделкой и без нее. С предчистовой отделкой представлены 1-, 2-, 3-комнатные квартиры от 2,4 млн рублей. Площадь помещений варьируется от 31,93 кв. м до 60,67 кв. м. С чистовой отделкой предлагаются квартиры площадью 34,59-60,67 кв. метров. Минимальная стоимость жилья составит 2,9 млн рублей. Квартиры без отделки представлены в 4-й и 6-й секциях. Площадь объектов недвижимости составляет 29,91-81,95 кв. м.

ЖК «Молодежный» расположен на площади 14,3 га в микрорайоне «Тайфун». В рамках реализации проекты ГК ФСК построено 13 жилых домов. Все корпуса строятся с применением монолитной технологии домостроения. На цокольных этажах домов предусмотрены помещения социально-культурного и бытового обслуживания.

ГК ФСК – одна из крупнейших девелоперских компаний, объекты которой представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской областях и Краснодарском крае. Основное направление ее деятельности — строительство жилья (комфорт- и бизнес-класса), коммерческой недвижимости, транспортной и социальной инфраструктуры. В 2020 году Российское рейтинговое агентство АКРА подтвердило ГК ФСК кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом. Выручка Группы компаний за 2020 год составила более 130 млрд рублей. Объем введенной в эксплуатацию недвижимости по итогам прошлого года с учетом показателей Первого ДСК составил 775 165,38 кв. метров.