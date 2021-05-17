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Кабмин утвердил генеральные схемы развития газовой и нефтяной отраслей до 2035 года

Кабмин утвердил генеральные схемы развития газовой и нефтяной отраслей до 2035 года

17 мая 2021, 09:36
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН, НЕФТЬ, ГАЗ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

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Правительство РФ утвердило разработанные Минэнерго генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей, рассчитанные на период до 2035 года, говорится в опубликованных в субботу на сайте кабмина РФ решениях, принятых на заседании 13 мая.

Выступая на заседании правительства в четверг, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в этих двух документах даются возможные сценарии добычи нефти и газа, спроса, а также показаны пути развития их переработки и транспорта, определяются основные направления инновационного развития и импортозамещения, включая меры регулирования.

"Предстоит решить серьезную задачу: создать продукты и услуги с принципиально новыми характеристиками, сохранить высокую конкурентоспособность на традиционных рынках энергоресурсов и достойное место в нашей экономике, серьезно увеличить долю отечественных технологий, оборудования и программного обеспечения - не менее чем до 80%. Увеличить выпуск качественного бензина, керосина и дизельного топлива на российских НПЗ", - отмечал премьер-министр.

Генеральная схема развития газовой отрасли устанавливает параметры ее работы. Цель этого плана заключается в создании условий для роста отрасли и финансовых показателей, а также увеличения вклада отрасли в ВВП страны, подчеркивал Мишустин. По его словам, документ учитывает различные сценарии развития рынка газа, делая условия ведения бизнеса более предсказуемым и понятными.

Фото: Андронов Алексей/ТАСС

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Источник: ТАСС

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