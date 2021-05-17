Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию установки очистки нефтяного газа Миннибаевского газоперерабатывающего завода в Республике Татарстан. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Миннибаевский газоперерабатывающий завод, построенный в Альметьевске в 1950-годы, обеспечивает переработку всего попутного нефтяного газа, поступающего с месторождений «Татнефти». Модернизация производственных мощностей завода, входящего в структуру управления «Татнефтегазпереработка», позволит увеличить глубину переработки газа и сократить выбросы в атмосферу более чем на 40%.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция установки очистки нефтяного газа от сероводорода и углекислого газа, производительностью 1 млрд куб.м в год. Очистка газа производится методом хемосорбции с применением в качестве абсорбента водного раствора аминоспиртов (моноэтаноламина или метилдиэтаноламина).

Площадка установки очистки и осушки газа расположена на территории цеха № 5 Миннибаевского газоперерабатывающего завода. Здесь построят новые сооружения установки утилизации кислых газов и блока осушки очищенного газа, включая комплексы насосного, наружного оборудования и внутрицеховые эстакады для прокладки технологических трубопроводов и кабельных линий.

Реализация проекта предполагает реконструкцию зданий и сооружений действующей установки очистки нефтяного газа от сероводорода, а также размещение в здании компрессорной воздуха новой контрольно-измерительной аппаратуры и наружного оборудования компрессорной. Кроме того, пройдет реконструкция зданий двух пожарных насосных станций.

Для обслуживания наружного оборудования на промплощадке обустроят стальные площадки и стальные лестницы с огнезащитным экраном, а для движения спецтехники проложат отдельные въезды. При этом площадки установки утилизации кислых газов и блока осушки очищенного газа также обеспечат отдельными въездами.

Генеральный проектировщик – ООО «Башгипронефтехим».

Фото: almetievsk-ru.ru