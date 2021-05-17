На Хабаровской ТЭЦ-1 стартовал капитальный ремонт

На Хабаровской ТЭЦ-1 филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) стартовал первый капитальный ремонт годовой программы. Работы проводятся на оборудовании турбоагрегата №1. Завершить их энергетики планируют в конце июня.

Работы ведутся как типовые, так и сверхтиповые. «Специалисты проведут контроль металла цилиндра высокого давления, клапанов, ротора и другого оборудования, - комментирует начальник турбинного цеха Хабаровской ТЭЦ-1 Григорий Ремаренко. - Также предстоит замена трубок маслоохладителя».

На ремонт 1-й турбины филиал «Хабаровская генерация» планирует направить порядка 19 млн рублей. В середине июня стартуют аналогичные ремонтные работы на оборудовании турбины №6 станции. В целом в 2021 году на мероприятиях ремонтной кампании станции будет направлено около 255 млн рублей.

Все ремонты направлены на повышение надежности оборудования и подготовку к прохождению предстоящего осеннее-зимнего периода.