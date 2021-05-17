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В НАО построят новый вахтовый поселок со спортивным центром

В НАО построят новый вахтовый поселок со спортивным центром

17 мая 2021, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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Компания «Зарубежнефтестроймонтаж» собирается строить новый вахтовый поселок нефтяников на Харьягинском месторождении в Ненецком автономном округе, сообщает RosTender.info. Компания объявила тендер на земельные работы и благоустройство. Максимальная сумма контракта, который заключат с победителем тендера, составляет 136,4 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 27 мая, итоги закупки подведут 25 июня.

Как следует из материалов тендера, в поселке нефтяников в рамках проекта «Харьяга» построят три общежития, здание столовой и спортивно-оздоровительный комплекс. Кроме того, сооружения поселка будут включать площадку контейнеров-рефрижераторов, КПП с площадкой досмотра машин, свой водозабор со станцией подготовки воды, канализацию с очистными сооружениями и другие объекты инфраструктуры. Согласно требованиям заказчика, работы, включенные в тендер, должны быть выполнены до сентября 2021 года.

Харьягинское нефтяное месторождение расположено в Ненецком автономном округе. Геологические запасы нефти оцениваются в 160,4 млн тонн. Относится к Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.

Фото: nftn.ru

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Источник: РосТендер

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