Группа компаний "Аскона" вложит 2 млрд рублей в создание завода по производству товаров для мебельного ритейлера IKEA на территории ОЭЗ "Доброград-1" во Владимирской области. Запуск предприятия запланирован на вторую половину 2022 года, сообщил ТАСС вице-президент ГК "Аскона Лайф Групп" Олег Фомин.

"Речь идет о производственной площадке ГК "Аскона", которая будет производить товары, а именно матрасы, подушки и мягкую мебель, для крупнейшего мирового мебельного ретейлера - IKEA. На текущем этапе мы планируем инвестиции в проект в размере 2 млрд руб. В "Доброграде-1" мы начинаем с производственного корпуса в 60 тыс. кв. м под товары для сна, буквально через пару лет планируем вдвое увеличить площади. Запуск нового предприятия намечен на третий - четвертый кварталы 2022 года", - отметил собеседник агентства.

Как уточнил Фомин, сейчас активно идет этап проектирования здания предприятия и технологических линий. В мае "Аскона" станет резидентом ОЭЗ "Доброград-1", после чего начнется оформление земли и разрешительной документации. Выход на площадку планируется в конце третьего квартала 2021 года. Ранее сообщалось о планах по началу строительства во втором квартале 2021 года, однако сроки были сдвинуты в связи с увеличившейся в процессе проектирования площадью предприятия.

"На кровле промышленного корпуса нашего нового предприятия будут установлены солнечные батареи. В целом мы планируем, что 48% электроэнергии, необходимой производству в "Доброграде-1", будет возобновляемой. Сейчас мы обсуждаем с IKEA вопрос инвестиций в данную технологию на нашей новой производственной площадке и рассматриваем возможности поддержки программы устойчивого развития со стороны нашего партнера", - добавил собеседник агентства, отметив, что планируется, что "Аскона" станет якорным резидентом особой экономической зоны.

Постановление о создании особой экономической зоны "Доброград-1" во Владимирской области было подписано в октябре 2020 года.

Группа компаний "Аскона" занимается производством и продажей принадлежностей для сна, в том числе мебели и матрасов, и жилищным строительством.