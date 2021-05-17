Строительством подземного пешеходного перехода к "Лахта Центру" может заняться АО "Трест" Сергея Рышкевича. Компания признана победителем соответствующего аукциона "Дирекции транспортного строительства", подведомственной комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Согласно документам на сайте госзакупок, за контракт стоимостью 1,4 млрд рублей боролись три компании, каждая снизила цену. АО "Трест" и ООО "Балтик Инжиниринг Групп" (ООО "БИГ") готовы были выполнить работу за одинаковую сумму — 1,278 млрд рублей. Третий участник, ООО "Геоизол" Елены Лашковой (№210 в Рейтинге миллиардеров "ДП"), предложил цену в 1,313 млрд рублей. Борьба была между "Трестом" и "Геоизолом", поскольку заявку ООО "БИГ" признали несоответствующей требованиям.

В итоге победителем признали "Трест", среди последних петербургских объектов которого, например, третий этап Южно-Волхонской дороги стоимостью более 400 млн рублей, Среднерогатская улица (почти 720 млн рублей) и достройка развязки на пересечении Пискаревского пр. и пр. Непокорённых.

До ноября 2023 года подрядчику необходимо будет построить переход длиной 240,5 м и площадью 1770,5 м2. Он должен быть оборудован лестничными сходами, лифтовыми шахтами и блоком служебных помещений.

Напомним, в рамках Концепции развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла, в которую входит и строительство данного подземного пешеходного перехода, у "Лахта Центра" планируется обустроить транспортно-пересадочный узел (ТПУ). По предварительному проекту, дебаркадер станции "Новая Лахта" с двумя путями расположится напротив "Лахта Центра", между Шуваловским проспектом и Приморским шоссе.

Фото: Тихонов Михаил