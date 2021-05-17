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Реабилитационное отделение для Центра детской травматологии имени Турнера построят за 1,7 млрд рублей

Реабилитационное отделение для Центра детской травматологии имени Турнера построят за 1,7 млрд рублей

17 мая 2021, 12:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Коммерсантъ

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ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера объявил тендер на строительство реабилитационно-восстановительного отделения клиники на 200 коек и общежития-гостиницы. Отделение появится в Пушкине, на Советском проспекте.

Как сообщается на сайте госзакупок, работы оцениваются в 1,77 млрд рублей. Заявки от участников конкурса ждут до 6 июня. Работы должны быть выполнены за два года.

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Источник: Коммерсантъ

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