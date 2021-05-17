ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера объявил тендер на строительство реабилитационно-восстановительного отделения клиники на 200 коек и общежития-гостиницы. Отделение появится в Пушкине, на Советском проспекте.

Как сообщается на сайте госзакупок, работы оцениваются в 1,77 млрд рублей. Заявки от участников конкурса ждут до 6 июня. Работы должны быть выполнены за два года.