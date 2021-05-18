"Красное Сормово" построит 11 сухогрузов для ГТЛК

Судостроительный завод «Красное Сормово» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию») получил заказ от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на 11 сухогрузов проекта RSD59. Суда должны быть переданы заказчику в 2022 году с 31 мая по 31 октября.

Заказ на строительство судов по начальной цене контракта 12,8 млрд руб. ГТЛК разместила в апреле 2021 года. На конкурс заявилось только «Красное Сормово».

Серия из 11 судов RSD59 для ГТЛК не первая в портфеле «Красного Сормова». В 2019 году компании подписали контракт на строительство девяти судов. В сентябре 2019 года судоверфь и ГТЛК подписали опцион на строительство 20 судов.

Совокупная стоимость проекта не разглашалась, собеседники “Ъ” оценивали ее в 20 млрд руб.