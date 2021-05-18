«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила реконструкцию линии электропередачи 220 кВ «Кутлу-Букаш – Вятские Поляны». В рамках проекта на объекте были установлены новые железобетоные опоры. До конца ремонтной компании 2021 года также будет осуществлена установка новой опоры на еще одной ЛЭП: 220 кВ «Вятка – Мураши». Это повысит надежность электроснабжения потребителей региона, в том числе объектов РЖД, и перетока электроэнергии в Республику Татарстан.

Новые установленные опоры обладают более высокими показателями механической прочности, они более устойчивы к климатическим нагрузкам. Срок службы – не менее 35 лет.

Протяженность линии электропередачи 220 кВ «Кутлу Букаш – Вятские Поляны» составляет 68,9 км, ЛЭП 220 кВ «Вятка – Мураши» – 129 км.